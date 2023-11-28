Названа идеальная температура для стирки постельного белья

Машинная стирка постельного белья позволяет наслаждаться чистыми и свежими простынями, а также сохранять их мягкими и приятными на ощупь для хорошего ночного сна. Однако до сих пор ведутся споры о том, при какой температуре стирать простыни.

Большинство людей принимают душ или умываются каждый вечер перед сном, а некоторые даже меняют пижаму ежедневно или через день. Тем не менее постельное белье мы меняем далеко не так часто. О том, как стирать постельное белье, чтобы оно всегда оставалось чистым, рассказывает Еxpress.co.uk.

Простыни не всегда могут выглядеть грязными, но это не значит, что на них не скрываются бактерии. Фактически, исследования доказали, что бактерии, вызывающие пневмонию, начинают расти в вашей постели в течение семи дней, если ее не постирать должным образом.

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Многие стирают простыни и полотенца при более низких температурах на экономном режиме стирки. Безусловно, таким образом вы экономите электроэнергию и помогаете окружающей среде, но такая стирка не уничтожает бактерии.

Горячая стирка при температуре 60°C — идеальная температура, поскольку она убивает бактерии, микробы и грибки, которые скапливаются на простынях. Если вы стираете постельное белье при более высокой температуре, вам не придется стирать его часто.

При стирке при более низкой температуре на белье останутся некоторые бактерии. Это означает, что запах свежести будет исчезать быстрее.

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