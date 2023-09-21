Не дай им замерзнуть: как утеплить горшечные растения на зиму

Растения в земле не замерзают зимой благодаря изолирующему эффекту почвы. Но горшки не обеспечивают такой же защиты. Они находятся над землей, имеют лишь тонкий слой горшечной почвы и стенку горшка, защищающую их от непогоды. Зимостойкие растения, которые будут оставаться на открытом воздухе в горшках, должны иметь рейтинг на две зоны устойчивости ниже обычного. Другими словами, если растение обычно устойчиво к зоне 5, в контейнере оно будет устойчиво только к зоне 7.

Поэтому стоит прислушаться к советам специалистов GardeningKnowHow, которые рассказали, как помочь горшечным растениям выжить зимой.

Как укутать небольшие горшки

Существует несколько вариантов укутывания растений на зиму, в зависимости от того, какие материалы у вас есть под рукой, какие конструкции можно использовать и насколько суровы в вашем регионе зимы. Если у вас много многолетних растений в горшках, стоит подумать над тем, чтобы приобрести расходные материалы, которые вы сможете использовать каждый год, такие как мешковина, колья, проволочная сетка и стяжки. Вы будете снимать их летом, чтобы потом использовать с приближением зимы.

Есть несколько способов утеплить горшечные растения на зиму, в зависимости от ее суровости. Если в вашем районе зимой бывает всего несколько случаев понижения температуры ниже нуля, горшки можно переместить в защищенное от ветра место и накрыть простынями или одеялами во время холодов. Лучше не оставлять горшки из глины, керамики или глазурованной глиняной посуды на открытом воздухе, но если необходимо, оберните горшки для растений пузырчатой пленкой в несколько слоев и закрепите их. Добавьте 5 см мульчи на верхнюю часть контейнера.

Если в климате много продолжительных ночей ниже нуля, а также снег и лед, необходимо принять дополнительные защитные меры. Самый простой способ — перенести горшки внутрь незамерзающего строения, например, гаража, утепленной теплицы, подвала или сарая. Древесным вечнозеленым растениям нужен свет, но другие растения прекрасно справляются и без него.

Как утеплить горшечные растения на зиму / Фото: Credits

Проверьте почву на влажность и не позволяйте ей полностью высохнуть. Поливайте примерно раз в месяц. Слишком много воды приведет к загниванию растений. Если у вас есть только один или два горшка которые нуждаются в утеплении, их можно посадить в землю с горшком или без него на зиму и укройте место посадки мульчой сверху и по краям.

Если вкопать горшки в землю невозможно, перенесите их в защищенное от ветра место и сгруппируйте вместе, поместив самые маленькие горшки внутри круга. Хорошо полейте их, затем накройте слоем соломы, измельченных листьев, компоста, мульчи из коры, вечнозеленых веток или термоодеялом толщиной от 15 до 30 см. Если у вас есть тюки соломы, их можно разместить за пределами круга. Проверяйте их на наличие влаги всякий раз, когда температура превышает 4-5 C, и при необходимости поливайте.

Как утеплить большие горшки

Если горшки неподвижны или слишком тяжелы, чтобы их можно было перемещать, изолируйте их, обернув горшечные растения мешковиной или пузырчатой пленкой от верхней части растения до основания контейнера. Для еще большей защиты сначала создайте защитный пузырь.

Вот как-то сделать:

Свяжите ветки вместе, чтобы они не сломались. Полейте растение и засыпьте верх контейнера мульчей. Окружите растение и контейнер до самого основания проволочной сеткой или другим типом ограждения. Добавьте опору для устойчивости, которую можно закрепить стяжками или прикрепить к клетке проволокой. Наполните цилиндр листьями, соломой или пузырчатой пленкой. Затем накройте цилиндр мешковиной или одеялами и обмотайте шпагатом. Сверху добавьте щит из рубероида или пластика и закрепите. С приходом весны медленно снимайте покровы в течение нескольких дней. Прежде чем снимать последнюю пленку, убедитесь, что угроза заморозков миновала.

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