Не дайте им перегреться и сгореть: как защитить садовые растения от солнца

Некоторые растения хорошо растут на полном солнце, но другие при слишком длительном воздействии солнечных лучей могут начать увядать.

Не все растения любят яркий свет и хорошо переносят жару. Если ясная солнечная погода и высокая температура ожидаются несколько дней подряд, многие растения могут этого не перенести.

Что делать, когда растения начинают увядать на слишком сильном солнце, эксперт по садоводству рассказал Еxpress.co.uk.

Некоторым растениям слишком много солнца может нанести ущерб, а в тяжелых случаях даже привести к их полному увяданию, и, конечно, это может очень расстроить садоводов. Поэтому в преддверии жарких дней стоит позаботиться о своих растениях.

Изучите свой сад и свои растения

Для начала понаблюдайте, какие участки вашего сада получают больше всего солнца, а значит, растения, которые там растут, подвержены риску перегрева больше, чем другие.

Далее найдите время, чтобы ознакомиться с тем, какие растения хорошо себя чувствуют на солнце, а какие нет.

Как защитить садовые растения от солнца / Фото: Credits

Настройте полив

Полив растений в самое жаркое время дня не принесет им пользы, потому что солнце высушит всю воду, а вот навредить может.

Поливать нужно, когда станет немного прохладнее, чтобы дать растениям возможность действительно все впитать. Не думайте, что вашим растениям нужно больше воды в жару, так как это не всегда так, и вы можете их перелить.

Стремитесь поливать растения один раз в день, хорошо смачивая их, чтобы вода просачивалась глубоко в почву и достигала глубоких корней.

Отложите подкормку

Распространенная ошибка людей состоит в том, что они думают, что растениям нужны удобрения в более теплых условиях, чтобы они стали сильнее. На самом деле вам следует избегать использования удобрений, потому что, когда они вносятся, они запускают рост растения, а это означает, что требуется больше питательных веществ и больше воды.

Передвиньте горшки и контейнеры

Если растения находятся в контейнерах или горшках, просто переместите их в затененное место, но, если они находятся на клумбе, повесьте на них белую простыню или занавеску, чтобы защитить их.

Мульчируйте клумбы

Мульча — это слой, который вы можете положить поверх почвы, чтобы он служил своего рода барьером между солнцем и почвой, предотвращая ее высыхание и перегрев.

Поменяйте горшки

Горшки могут повлиять на то, сколько солнца получит ваше растение. Черные горшки будут притягивать тепло, которое может повредить ваши растения. Терракотовые горшки с дыркой в днище - тоже не лучший выбор, они быстро теряют влагу, а это означает, что ваше растение подвергается риску обезвоживания.

Для солнечных участков сада предпочтительными будут герметичные горшки светлого цвета, чтобы они отражали солнце и создавали для вашего растения наилучшие условия на ярком солнце.

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