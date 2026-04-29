Не дайте им захватить ваш сад: 6 инвазивных растений, которые не стоит сажать у себя во дворе

Инвазивные растения — это проблематичные, неместные виды, которые могут нанести вред несколькими способами. Они имеют тенденцию к агрессивному распространению, что может быть проблемой в больших масштабах, а также в домашнем саду.

Садоводы могут быть удивлены, узнав, что некоторые распространенные травы на самом деле являются инвазивными видами. Если вы выращиваете или планируете выращивать эти травы, учтите риски и выберите другие травы или примите меры для минимизации их распространения.

GardeningKnowHow предлагает углубиться в исследование того, какие травы являются инвазивными и что делать, чтобы они не захватили ваш сад.

Какие растения считаются инвазивными

Чтобы растение было признано инвазивным, оно должно иметь две важные характеристики:

Инвазивные растения не являются местными для региона, в котором они являются инвазивными. Они были завезены в этот район намеренно или непреднамеренно. Инвазивные растения наносят экономический или экологический ущерб, или даже вредят здоровью человека.

Инвазивное растение часто наносит вред, вытесняя другие виды растений. Они, как правило, растут энергичнее и распространяются шире, вытесняя либо местные растения, либо сельскохозяйственные. Существует несколько характеристик, которые могут иметь инвазивные виды, которые делают их такими успешными:

Производят и распространяют много семян

Длинные, раскидистые и агрессивные корневые системы

Легко растут из нарушенной почвы

Производят химические вещества, подавляющие рост других растений

Инвазивные растения могут быть большой экономической проблемой в сельском хозяйстве. В других местах они наносят вред окружающей среде, захватывая и создавая участки с меньшим количеством местных видов. В домашнем саду инвазивные растения могут захватить ваши грядки. Они также могут распространиться из вашего сада на соседние природные зоны, нанося вред.

Какие травы являются инвазивными

Среди многих инвазивных растений, которые могут быть проблемой в домашнем саду, есть несколько инвазивных трав.

Мята

Мята — один из самых агрессивных распространителей, которых вы найдете в саду, не только в саду с травами. Хотя это замечательная трава для выращивания с приятным ароматом и кулинарным использованием, она полностью захватит грядки и весь ваш двор, если вы ей позволите.

Мята распространяется как своими устойчивыми подземными корнями, так и надземными побегами. Где бы побег не коснулся почвы, он пустит настоящие корни и будет продолжать распространяться. Даже небольшое количество корня, оставшееся в почве, может вырасти в большое новое растение, которое продолжает распространяться. Выращивайте мяту только в контейнерах.

Мелисса

Еще одна приятная трава, которую вы можете не желать видеть на своих грядках, — это мелисса. Она имеет восхитительный запах, и опылители любят ее цветы, но она разрастется по всему саду, если вы не будете осторожны. Она распространяется семенами, которые легко рассеиваются.

Вы можете избежать этой проблемы, выращивая мелиссу в помещении. Она хорошо растет на солнечных окнах. Если вы выращиваете на улице, удалите цветы, прежде чем они смогут развить семена.

Орегано

Орегано популярно благодаря своим многочисленным применениям на кухне, особенно в итальянских блюдах и пицце. К сожалению, оно может довольно агрессивно расти и создавать проблемы на грядках. Это выносливое растение, которое может распространяться при хорошей погоде и на богатой почве, но также и в сухих, даже засушливых условиях.

Орегано распространяется подземными корневищами и семенами. Вы можете выращивать растения орегано в помещении или в контейнерах, но будьте осторожны, чтобы удалить цветы, прежде чем они смогут завязать семена. Если вы выращиваете его на грядках, будьте готовы к агрессивной обрезке растений несколько раз в течение вегетационного периода.

Живокость

Живокость — это традиционная лекарственная трава с красивыми фиолетовыми цветами, которые привлекают опылителей в сад. К сожалению, это также агрессивный распространитель, которого очень трудно искоренить, как только он укоренится. Он распространяется корнями, и даже небольшой кусочек, оставшийся в почве, может стать новым растением.

Живокость также распространяется семенами, поэтому эти красивые цветы отвернутся от вас, если вы оставите их на месте. Вы можете выращивать окопник в контейнере, но также обязательно удаляйте цветы, прежде чем разовьются семена.

Полевая мята

Полевая мята — это трава, которая традиционно используется в медицине. Она также имеет сильный запах, который можно использовать для отпугивания вредителей. Полевую мяту легко выращивать, что может побудить ее использовать во влажных местах, где другие растения борются за свое здоровье, но будьте готовы к вторжению.

Полевая мята хорошо растет во влажных местах и распространяется ползучими растениями, как мята. Она легко ползет по влажным участкам, таким как берега ручьев и прудов, а также болотистые участки, создавая низкие, плотные коврики. Если у вас есть полевая мята, вам нужно будет каждый год тратить некоторое время на удаление ее из мест, где она вам не нужна.

Фенхель

Фенхель — это вкусный овощ и трава, но он также может быть инвазивным. Он очень легко распространяется из семян, особенно в мягком климате и на нарушенных почвах. Он также перекрестно опыляется с укропом, что приводит к появлению растений со странным вкусом.

Если вы не живете в районе, где фенхель стал инвазивным, вы, вероятно, можете выращивать его безопасно, но будьте осторожны. Если вы позволите семенам рассеяться, они могут просто укорениться и затем захватить ваш сад. Обрезайте цветы, прежде чем они смогут развить семена.

Как выращивать травы, чтобы они не захватили весь сад

К счастью, вам не нужно полностью списывать со счетов эти инвазивные травы. Контролируйте инвазивные травы, удаляя отмершие головки и обрезая их, прежде чем они дадут семена или распространятся. Вы можете сдерживать их, чтобы уменьшить их агрессивное влияние на остальную часть вашего сада.

Контейнерное садоводство

Контейнерное садоводство для инвазивных трав можно осуществлять одним из двух способов. Вы можете посадить отдельные травы в отдельные контейнеры и оставить их над землей, или вы можете заглубить контейнеры в землю. Если вы решите заглубить свои контейнеры, лучше всего использовать простые недекорированные контейнеры из пластика, такие как те, в которых вы покупаете растения и рассаду. Однако не заглубляйте инвазивные травы в тот же контейнер, в котором вы их приобрели. Используйте контейнер на один или два размера больше, чтобы ваши растения имели место для роста и созревания.

Чтобы заглубить контейнер для инвазивных трав, выкопайте яму достаточно большой, чтобы весь горшок поместился в нее, оставляя край (верхнюю часть) контейнера выступать примерно на 2,5-5 см. Убедитесь, что ваш контейнер имеет дренажные отверстия. Заполните дно контейнера гравием или пенопластовыми гранулами, чтобы обеспечить надлежащий дренаж горшка. Добавьте почву для горшков, а затем посадите траву в закопанный контейнер. Ваши травы, выращенные в контейнерах, нужно будет выкапывать каждые один-два года и делить, чтобы предотвратить их укоренение.

Компактное озеленение

Компактное озеленение можно реализовать, разместив бордюры вокруг ваших инвазивных трав, которые высаживаются непосредственно в саду. Вы можете создать отдельные отсеки для ваших инвазивных трав, используя металлическую или пластиковую кайму вокруг них. Кайму нужно закопать достаточно глубоко, чтобы предотвратить распространение ваших трав.

