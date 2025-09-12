Не делайте этого прямо сейчас: как не вовремя выполненные садовые работы могут навредить растениям

Осень / © Credits

Поскольку воздух начинает охлаждаться, а листья опадают на землю, многие считают, что осень уже наступила.

Однако эксперты предупреждают, что спешка с осенними садоводческими задачами может нанести больше вреда, чем пользы. Об этом пишет Ехргеѕѕ.co.uk.

Что такое «ложная осень»

В периоды раннего похолодания можно наблюдать явление, известное как «ложная осень», реакцию растений на выживание, которые достигли предела своих возможностей после рекордной летней жары. Экстремальные условия могут обмануть растения, заставив их вести себя так, будто сезон изменился, даже когда официально еще лето. В тогда в первые недели сентября мы видим обильный листопад. Садоводы, которые выполняют определенные работы слишком рано, рискуют повредить свои растения и почву, сведя на нет месяцы летних усилий.

Распространенной ошибкой является предположение, что осень начинается с момента, когда листья становятся желтыми. Ложная осень — это реакция на стресс, а не признак того, что можно безопасно обрезать или подпитывать. Слишком рано это может ослабить растения, сделав их уязвимыми к заморозкам и болезням, когда наступит настоящая осень.

Садоводческие работы на сентябрь

Вместо того, чтобы обрезать и потенциально нанести вред вашим растениям до того, как осень действительно наступит, есть несколько других работ, которые садоводы могут выполнить в этом месяце. Одна из них — продолжать подпитывать растения, а не обрезать их.

Если они имеют немного стрессированный вид, легкая жидкая подкормка может помочь им получить больше энергии, прежде чем наступит время для перехода в состояние покоя зимой.

Ложная осень может привести к тому, что листья станут коричневыми раньше, чем обычно, но если вы заметили, что это происходит, не обрезайте их с растений. Они все еще могут обеспечивать важную тень для корней растения и могут восстановиться, если их хорошо полить.

Слишком рано их удалять, и растения понесут больший вред, когда наконец наступит зима, поэтому стоит оставить их на некоторое время.

И хотя может возникнуть соблазн заняться другими осенними делами, такими как посадка весенних луковичных растений или пересев газонов, возможно, стоит повременить с этим до конца месяца. Выполнение этих задач слишком рано может привести к потере усилий, не говоря уже о вреде для роста в вашем саду.