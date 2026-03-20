Не делайте этого: садоводы назвали 7 растений, которые нельзя подкармливать в марте

Цветы Эхинацеи / © Associated Press

Подкормка таких растений, как лаванда , весной может привести к меньшему количеству цветов, мягким стеблям или снижению устойчивости к засухе — это может быть даже фатальным.

Как только снова взойдет солнце и почки в саду начнут распускаться, возникает соблазн начать подкармливать растения и стимулировать их весенний рост. Но хотя многие любимые садовые растения, такие как розы, бугенвилия и гибискус, любят весеннюю подкормку, удобрение некоторых растений сейчас принесет больше вреда, чем пользы.

Почему не все растения нуждаются в подкормке именно сейчас и какие лучше пока оставить в покое, рассказывает GardeningKnowHow .

Проблема весенней подкормки заключается в том, что она стимулирует рост большого количества нежных верхушек, которые могут быть уничтожены поздними заморозками.

Еще одна проблема заключается в поощрении быстрорастущей растительности, поэтому вы получаете слишком длинные, слабые стебли, которые недостаточно прочные, чтобы удерживать цветы летом. Сочные побеги, возникающие в результате концентрированного поступления питательных веществ, также могут быть соблазнительным лакомством для вредителей.

Также, если вы стимулируете больше роста над землей, чем может выдержать корневая система под поверхностью почвы, вы создадите растение, которое находится в стрессе и зависит от вас в вопросе воды и питательных веществ, и является более склонным к болезням.

А еще некоторые растения просто лучше растут на бедных почвах, поэтому вообще не нуждаются в подкормке. Поэтому, прежде чем вы начнете увлекаться этими гранулами удобрений, вот растения, которые не следует подкармливать в марте.

Лаванда

Лаванда / © Associated Press

Эта ароматная дама происходит из средиземноморского региона Европы, где она процветает на каменистых и песчаных почвах и в жарком, сухом климате. Поэтому, если вы удобряете лаванду, вы создадите плодородные условия, с которыми она просто не готова справиться. В результате вы будете наслаждаться меньшим количеством цветов, поскольку ваша лаванда сосредоточится на выращивании листьев и стеблей. Такой быстрый рост означает, что эфирные масла также менее концентрированы, поэтому она не будет такой ароматной летом или такой выносливой зимой. В худшем случае чрезмерное удобрение может убить вашу лаванду, поэтому оставьте эту красавицу с сиреневым острием в покое.

Рудбекия

Рудбекия / © Associated Press

Рудбекия — еще одно солнцелюбивое растение, которое лучше всего растет на бедной почве. Обязательно замульчируйте землю вокруг растения, чтобы улучшить почву и структуру для хорошего дренажа, но черноглазая Сьюзен не нуждается в удобрении. Дайте ей слишком много удобрений, и вы получите меньше цветов, а скопление стеблей может привести к мучнистой росе. Она также станет менее засухоустойчивой, а ее способность справляться с длительными периодами сухой погоды является одним из самых больших преимуществ этой радостной ромашки.

Монарда

Монарда / © Credits

Монарда также является очень засухоустойчивым растением, которое никогда не нуждается в подкормке в бордюре. Как и многие североамериканские растения, она эволюционировала, чтобы выживать и процветать в этом климате, поэтому не создавайте для нее необычные условия путем удобрения. Все, что вы сделаете, это подкормите слабые, мягкие стебли. Другие местные растения, которые не оценят подкормки, это эхинацея (Echinacea), эутрохиум (Eutrochium), седум лесной (Sedum ternatum), асклепий клубневидный (Asclepias tuberosa) и галлардия (Gallardia).

Декоративные травы

Мискантус / © Credits

Подкармливайте декоративную траву, и вы получите слабый, мягкий рост. Большинство трав быстро растут даже на бедной почве, поэтому их лучше оставить на произвол судьбы. Распространенным заблуждением является, что мискантус является исключением из этого правила. Хотя многие мискантусы могут вырастать до значительной высоты, они не нуждаются в подпитке; на самом деле, некоторые считаются инвазивными, поэтому им точно не нужна помощь для роста! Если ваше растение не цветет, то причина вряд ли заключается в недостатке питательных веществ. Гораздо вероятнее, что ему не хватает солнечного света, поэтому выкопайте ее, разделите корневую грудку, чтобы восстановить растение, и пересадите на солнечное место.

Газонные травы

Газон / © Credits

Имеются в виду разновидности трав, которые часто используются в жарком климате, чтобы оставаться зелеными в течение жаркого лета, просыпаются только тогда, когда температура становится достаточно высокой для поддержания роста. Если удобрять эти теплые травы сейчас, спящие корни не поглотят питательные вещества: удобрение будет смыто, что не просто расточительно, но и приводит к загрязнению почвы. К распространенным разновидностям относятся бермудская трава (Cynodon dactylon), зойзия, стенотафрум секундатум (Stenotaphrum secundatum) и многоножка (Eremochloa ophiuroides). Подождите, пока эти теплые травы станут зелеными.

Гелениум

Гелениум / © Credits

Засухоустойчивые многолетние растения, такие как гелениум, не нуждаются в удобрениях при выращивании в почве. Избыток питательных веществ повлечет быстрый рост и высокие, продолговатые стебли, которые, вероятно, перевернутся и будут нуждаться в подвязке, поэтому не усложняйте себе жизнь! Гораздо лучше подпитывать бедную почву ежегодным мульчированием, а если ваше растение плохо цветет, выкопайте его, разделите корневой ком и пересадите участки, чтобы восстановить рост.

Еще одна проблема, которую может вызвать избыток удобрений, — это ожог корней. Гелениумы имеют разветвленную корневую систему, но поверхностную, которая простирается лишь на глубину около 30 см. Концентрация неиспользованных удобрений в почве может повредить корни, делая их менее способными поглощать воду, тем самым снижая засухоустойчивость растения.

Недавно посаженные деревья и кустарники

Азалия / © ТСН

Многие люди подкармливают только что посаженные деревья и кустарники весной, но это не делает услуг новым растениям. Пока растения приживаются в новом доме, важно, чтобы они в течение первого года сосредоточились на росте корней, чтобы развить прочную подземную сеть питания. Корни не только закрепляет растение в земле, но и кончики покрыты микроскопическими корневыми волосками, которые действуют как соломинки, впитывая влагу и питательные вещества. Чем больше растут корни, тем лучше ваше растение может питаться и поливать себя.

Общее правило — не удобрять в течение первого года жизни дерева или кустарника в вашем саду, независимо от того, насколько зрелым оно является на момент посадки. Это заставляет растение развивать сильную корневую систему, поскольку ему придется искать питательные вещества. Вероятно, вы добавили немного органических веществ, таких как компост, в почву во время посадки, и можно мульчировать его весной или осенью, чтобы обеспечить общие питательные вещества, чтобы ваше растение имело все необходимое на данный момент, если вы регулярно и глубоко поливаете.

Давайте только что посаженному дереву или кустарнику больше концентрированного удобрения, чем ему нужно, и вы не только остановите рост корней, но и подпитаете рост верхушки, что означает большое количество стеблей и листьев. А любое растение с большим количеством листьев, чем может выдержать его корневая система, является растением, находящимся в стрессе и подвержено болезням.

Когда лучше мульчировать вместо того, чтобы удобрять

Для растений, которые лучше растут без концентрированной дозы питательных веществ, гораздо лучше мульчировать, чем удобрять, если у вас бедная почва. Это просто означает нанесение на поверхность земли слоя органического вещества толщиной 5-7,5 см, которое будет медленно перегнивать и обеспечивать мягкое питание, одновременно улучшая структуру вашей почвы.