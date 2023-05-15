Не делайте этого: садоводы назвали три растения, которые категорически нельзя обрезать весной

Не все растения можно подрезать весной, если вы не хотите испортить их цветение.

Весна — фантастическое время для обрезки многих садовых растений. Многих, но не всех! В разгар весны многие энтузиасты-садоводы берутся за секаторы, но важно помнить, некоторым растениям обрезка сейчас может повредить, она может негативно сказаться на их росте и привести к отсутствию цветения.

Эксперт по садоводству рассказал Express.co.uk, какие растения нельзя подрезать весной.

Гортензия крупнолистная

Растения, которые категорически нельзя обрезать весной / Фото: Getty Images

Для большинства гортензий поздняя зима и ранняя весна — лучшее время для обрезки и удаления старых семенных головок. Это связано с тем, что увядшие цветы обеспечивают защиту кустарника от мороза.

Однако садоводы не рекомендуют обрезать это растение весной из-за того, что в это время у него вырастают новые цветочные побеги, куст формирует цветочные почки на прошлогодних побегах.

Весенняя обрезка приведет к меньшему количеству, более редкому или даже отсутствующему цветению. В идеале садоводы должны обрезать кусты сразу после цветения, до первых заморозков, чтобы их растения успели сформировать новые побеги для обильного цветения следующей весной. И даже в это время будьте осторожны при обрезке ветвей, чтобы избежать чрезмерной обрезки — слишком большая обрезка может также повлиять на цветение в будущем.

Сирень

Растения, которые категорически нельзя обрезать весной

Как и в случае с ранее упомянутыми видами гортензии, причина, по которой сирень не следует обрезать весной, заключается в том, что садовники, скорее всего, будут срезать почки, что приведет к меньшему количеству цветов.

Чтобы получить максимально пышное цветение и не повредить формирующиеся бутоны, обрезать сирень нужно по мере окончания цветения, удаляя все засохшие, почерневшие, деформированные, сломанные побеги.

Оптимальный период для обрезки сирени — с июня до начала июля, так как обрезка в конце лета или осенью может снизить цветение в следующем году.

Обрезка кустов сирени важна для их здоровья и цветения. Сирень, как правило, довольно вынослива, и если провести правильную обрезку, она станет сильнее, чем когда-либо.

Березы

Растения, которые категорически нельзя обрезать весной / Фото: www.credits

Весенняя обрезка берез не рекомендуется, так как у них активное сокодвижение в стволе еще до распускания почек. Формирующую обрезку кроны следует проводить в начале-середине лета для придания дереву более опрятного вида, а также для стимуляции роста боковых побегов.

Санитарную обрезку лучше всего проводить с октября по февраль, когда растение находится в состоянии покоя. В этот период садоводам необходимо следить за тем, чтобы температура была не ниже -5С.

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