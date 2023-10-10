Не делайте этого сейчас: почему гортензии нельзя обрезать осенью

Гортензии, как и многие кусты, нуждаются в обрезке. Но обрезать гортензии нужно очень осторожно, учитывая рекомендации опытных садоводов.

Гортензии в период цветения месяцами дарят свою красоту. Однако, если вы хотите каждый году наслаждаться красивым цветением гортензий, вам стоит запомнить несколько важных правил.

О том, когда и как нужно обрезать гортензии, опытные садоводы рассказали Еxpress.co.uk.

Зачем нужна обрезка гортензий

Почему гортензии нельзя обрезать осенью / Фото: Credits

Ежегодная обрезка нужна для того, чтобы цветы гортензии были пышными, а кусты аккуратными. Если не обрезать гортензии каждый год, старые цветы могут запутаться в новых побегах. Садоводы также обнаружат, что с течением времени гортензия становится выше и оголяют нижнюю часть стеблей. Так на верхушке будут цветы, а внизу — обнаженные деревянистые стебли.

Когда нужно обрезать гортензии

Почему гортензии нельзя обрезать осенью / Фото: Credits

Однако знать, когда следует обрезать гортензии очень важно, поскольку обрезка в неподходящее время может привести к потере цветов.

Гортензии следует обрезать только весной после последних заморозков. Тогда нужно только удалить отмершие побеги до новых побегов и подкормить растения. Не отрезайте засохшие цветы, пока не пройдут первые заморозки, поскольку они защищают куст от перемерзания.

Некоторые гортензии цветут на новых побегах, тогда как другие в основном завязывают цветочные почки на старой древесине. Независимо от этого, лучше подождать с обрезкой всех гортензий до весны.

Почему нельзя обрезать гортензии зимой

Осенью гортензии переходят в период покоя. Они не дают новых побегов до следующей весны. Растения, обрезанные в это время, подвергаются большему риску обморожения, поскольку новые побеги на месте обрезки более восприимчивы к сильному холоду. Осенняя обрезка может дополнительно уменьшить количество цветов следующим летом.

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