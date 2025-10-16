Не делайте лишнего: 6 растений, которые стоит занести домой на зиму, и 5, которые в этом не нуждаются

Жоржины / © Associated Press

В наших садах часто присутствуют многолетние растения, которые не способны пережить зиму на улице. Обычно садоводам советуют перенести их на зиму в помещение, но все ли они стоят тех хлопот?

Перед наступлением холодов, пройдитесь по саду, присмотритесь к растениям — какие из них вам хотелось бы окружить заботой и сохранить на следующий год, а какие проще будет весной снова купить в садовом центре, советует Аррика Элин Сансон, опытный садовод и редактор CountryLiving.

Вот, какие растения она советует сохранять на следующий год:

Однолетняя герань

Есть два основных способа спасти однолетнюю герань (пеларгония): занесите весь горшок внутрь, обрезав на треть, и поставьте на яркое солнечное окно или под лампу для выращивания. Тщательно полейте растения, когда почва станет преимущественно сухой.

Или выкопайте растения и удалите из них всю почву, храните их в коричневом бумажном пакете и замочите корни несколько раз в течение зимы, чтобы они не пересохли. Весной пересадите растения в горшок и вынесите на улицу, когда минует угроза заморозков.

Цитрусовое дерево

Его обязательно нужно опрыскать перед занесением, осмотреть и изолировать на большую часть зимы, чтобы убедиться, что вы не занесете домой никаких вредителей.

Эти деревья неплохо растут на солнечном окне, выходящем на восток, запад или юг, но из-за нехватки светового дня зимой они гораздо лучше растут под светодиодной лампой для выращивания в течение 12-14 часов в день.

Розмарин

Розмарин может быть привередливым в наших суперсухих домах зимой, но можно занести все растение в горшке в помещение, держать его на солнечном окне, выходящем на восток или запад, и поливать, когда поверхность ощущается сухой. Если у вас нет места в помещении, розмарин также прекрасно будет чувствовать себя в неотапливаемом гараже или на крытом крыльце. Это удивительно устойчивое растение.

Инжир

Большинство инжиров не являются морозостойкими. После первых или двух заморозков, когда все листья опадут, занесите инжир в горшке в помещение или спрячьте его в неотапливаемом гараже или подвале. Поливайте периодически, примерно раз в месяц.

Ваше фиговое дерево может выглядеть грубым и пытаться прорасти рано, прежде чем вы сможете вынести его на улицу, но большинство инжира — невероятно выносливые растения; сильно обрежьте их весной и выставьте на улицу, когда температура ночью не опускается ниже 10 градусов.

Георгины

Клубни георгин также легко сохранить; после первых или двух заморозков обрежьте листья до 15 сантиметров от почвы, а затем храните в неотапливаемом месте, которое не замерзает.

Положите их слоями в вермикулит, торфяной мох или кедровую стружку в пластиковый контейнер без крышки или в бумажный пакет. Проверяйте клубни раз в месяц и опрыскивайте, если они слишком сухие. Пересаживайте следующей весной, когда минует вся опасность заморозков.

Райская птица (стрелиция)

Это красивое тропическое растение прекрасно подходит для комнатного выращивания, и оно удивительно морозостойкое в условиях низкой освещенности. Занесите весь горшок и поставьте его на солнечное окно. Поливайте примерно каждые 10 дней, когда верхние несколько сантиметров почвы становятся сухими.

Эти растения, наоборот, не стоят хлопот по устройству им зимовки:

Бостонский папоротник

Сейчас некоторые люди преданно ухаживают за своими бостонскими папоротниками и добросовестно пересаживают их в помещение каждую осень. Но более низкий уровень освещения в помещении приводит к тому, что они сбрасывают листья, а затем еще больше. И еще больше.

Гардения

Эта привередливая красавица предпочитает высокий уровень влажности, поэтому обычно она мгновенно сбрасывает и листья, и бутоны, оказавшись в помещении.

Лаванда

Виды лаванды, которые не являются холодостойкими, такие как испанская лаванда, просто не любят сухого, нагретого воздуха в помещении.

Канна Лилия

Канны легче всего зимуют из всех нежных тропических растений. В холодных регионах нужно выкапывать корневища, поскольку они не переживут заморозков.

После первых или двух заморозков обрежьте листья примерно до 15 сантиметров от земли. Затем поднимите корневища садовыми вилами или лопатой и храните их в бумажном пакете в неотапливаемом помещении, таком как подвал или гараж, где они не замерзнут. Весной, когда минует вся угроза заморозков, разделите растения и пересадите.

Мандевилла (Дипладения)

Садовница пробовала или оставить ее в горшке и занести, или сначала обрезать, а потом занести. Ни одно из этих решений не дало результата. Из-за более низкого уровня освещения эти растения только сбрасывали листья и выделяли белый сок.

Эти нежные тропические растения (не выносливые многолетние виды) вызывают лишь разочарование, сбросив листья и постоянно борясь с тлей.