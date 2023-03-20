Не делайте так: четыре лайфхака из интернета, которые могут навредить вашему дому

Бездумно следовать советам из интернета опасно не только в том случае, когда это касается здоровья и питания. Иногда совет о том, как отчистить пятно или отмыть кран в ванной, может значительно усугубить проблему.

В интернете можно найти советы на все случаи жизни: как построить дом, похудеть, понизить или повысить давление, посадить дерево, вырастить помидоры, постирать джинсы и многое другое. Тем не менее, какими бы простыми и безобидными ни казались рекомендации, данные интернет-сообществом, иногда не стоит их воплощать в жизнь.

Среди лайфхаков из интернета действительно бывает много действенных, но некоторые из них в лучшем случае бесполезны, в худшем - опасны. Еxpress.co.uk предупреждает своих читателей о четырех лайфхаках, которым точно не стоит следовать.

Двухсторонний скотч вместо гвоздей и шурупов

Один из рекомендуемых блогерами лайфхаков - использование двухстороннего скотча для развески картин или даже для прикрепления вешалок. Это, по словам лидеров мнений, поможет избежать использования гвоздей или крючков для картин.

Хотя на начальном этапе это может сэкономить время, домашние мастера рискуют повредить стены или мебель, а также испортить пол.

Скотч не может быть надежным креплением для картин, когда он отклеится, зачастую вместе со штукатуркой, картина упадет, рама разобьется, может быть поврежден пол или мебель.

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Дрель для очистки душа

Уборка ванной комнаты — рутинная работа, которая нравится немногим, поэтому поиск лайфхаков, экономящих время, является привлекательным моментом для многих людей.

Тем не менее совет прикрепить чистящую щетку к электродрели, чтобы почистить краны в ванной может принести больше вреда, чем пользы.

Электроинструменты нужно использовать с осторожностью, и они точно не для уборки. Скорость очистки может привести к повреждению сантехники плитки или душа или риску травм, если щетка слетит.

Использование алюминиевой фольги для туннельной свечи

Еще одни популярный лайфхак, набравший тысячи просмотров в интернете, показывает, как продлить срок служения свечи, чтобы она не выгорала в середине, оставляя много воска по краям. Блогеры рекомендуют сделать туннельную свечу, обернув фольгу вокруг горящей свечи и слегка загнув края фольги к центру.

Не делайте так никогда. Это очень опасно, вы можете устроить в своем доме пожар. Хотя алюминиевая фольга воспламеняется только при высоких температурах, оставлять свечу, обмотанную фольгой, без присмотра небезопасно. Если фольга будет слишком долго подвергаться воздействию тепла, она может загореться, подвергая вас и ваш дом значительному риску.

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Чистка дивана таблеткой для посудомоечной машины

Чистка дивана может быть утомительной работой. Тем не менее не рекомендуем использовать лайфхак, в котором используют салфетки из микрофибры и таблетки для посудомоечной машины, чтобы вывести пятна с дивана.

Таблетки для посудомоечных машин являются одним из самых агрессивных чистящих средств в доме и со временем могут повредить материал обшивки дивана и привести к выцветаю ткани.

Такие химические вещества, как таблетки для посудомойки, также следует держать подальше от детей и домашних животных, поскольку они могут быть токсичными или раздражать чувствительную кожу.

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