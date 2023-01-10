Не делайте так: пять распространенных ошибок при загрузке посудомоечной машины

Посудомоечные машины уже много лет являются одним из самых востребованных видов бытовой техники. Но, как оказалось, не все умеют ими правильно пользоваться.

Эксперты рассказали Еxpress.co.uk, какие ошибки совершают люди при загрузке посудомоечных машин и почему это важно.

Наклон - грязной стороной к центру

Во-первых, убедитесь, что ваши тарелки и посуда наклонены к центру посудомоечной машины. Вода поступает из середины устройства, а это означает, что сторона, обращенная к середине устройства, будет мыться лучше всего. Это означает, что важно ставить самую грязную сторону тарелки, миски или блюда с наклоном к середине.

Никакого предварительного полоскания

Специалисты не советуют промывать тарелки перед тем, как отправить их в посудомоечную машину. Люди часто думают, что частицы пищи могут скапливаться на дне машины и мешать качественному мытью, и, хотя это отчасти верно, регулярная очистка устройства будет более эффективной, чем полоскание тарелок под краном, перед мойкой в машине. Эксперты утверждают, что большинство посудомоечных машин и таблеток для посудомоечных машин предназначены для работы с частицами пищи и отлично с ними справляются.

Следите за зубьями

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Маленькие зубья, которые удерживают ваши тарелки в вертикальном положении, - это очень важный конструктивный элемент, тарелки и миски нужно ставить между зубьями, а не поверх них.

Когда ваши тарелки и миски помещаются между зубьями, это позволяет воде более свободно поступать на верхнюю полку посудомоечной машины. Если положить что-нибудь поверх зубцов, это затруднит или остановит очистку предметов на верхней полке.

Не перегружайте

Убедитесь, что вы не перегружаете посудомоечную машину. Вода в машине и разбрызгиватели, которые моют посуду, нуждаются в достаточном пространстве, чтобы выполнить свою работу. Перегрузка машины может помешать этому, поэтому ваша посуда не будет вымыта так тщательно, как могла бы.

Миски и сковороды должны быть размещены в задней части нижней полки под углом к центру посудомоечной машины. Между тем небольшие тарелки могут быть загружены так, чтобы заполнить любые промежутки, и пространство не будет потрачено впустую.

Перед запуском машины обязательно убедитесь, что посуда не блокирует распылители, так как это может помешать всему циклу очистки. Ручки распылителя содержат форсунки, которые моют и ополаскивают вашу посуду, и их блокировка может повлиять на эффективность мойки при загрузке.

Никогда не кладите эти предметы в посудомоечную машину

Некоторые предметы, к сожалению, можно мыть только руками, сюда входят:

кухонные ножи;

тонкий фарфор;

посуда из тонкого стекла;

некоторые виды хрустальных бокалов (например, бокалы для виски из толстого хрусталя);

деревянная посуда;

чугунные кастрюли и сковородки.

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