Как хранить сыр, чтобы на нем не появлялась плесень

Очень важно правильно хранить сыр, чтобы он лежал долго и не покрылся плесенью.

Сыр - продукт дорогой и очень важный, даже если вы не едите сыр каждый день, приготовить без него некоторые блюда просто не возможно. Поэтому очень важно всегда иметь его под рукой свежим и готовым к использованию. И очень обидно, если он покроется плесенью во время хранения.

Express.co.uk поговорил с Сарой Тейлор, экспертом по гигиене пищевых продуктов, о том, как лучше всего хранить сыр, чтобы он не портился.

Как только большая сырная голова разрезается, сыр лучше сразу начинать есть, потому что долго храниться разрезанным он не может.

Эксперт отмечает, что каждый сыр уникален, поэтому к условиям хранения каждого сорта предъявляются разные требования.

Как хранить твердые сыры

Твердые сыры, такие как пармезан, имеют низкое содержание влаги, а поскольку бактериям для выживания требуется пища и влага, сыр с более низким содержанием влаги, как правило, хранится дольше. .

Из-за низкого содержания влаги твердые сыры лучше заворачивать в пищевую пленку, а не в вощеную сырную бумагу (или пергамент для выпечки), так как бумага будет пропускать воздух, и сыр быстро высохнет.

Как хранить мягкие сыры

Мягкие сыры имеют более высокое содержание влаги и должны иметь возможность дышать, если мягкие сыры не дышат, они могут накапливать аммиачные газы, которые могут испортить вкус. Поэтому мягкие сыры нельзя плотно заворачивать в пищевую пленку, так как они будут "потеть". Мягкие сыры лучше всего завернуть в вощеную бумагу для сыра, пергамент для выпечки или многоразовую вощеную ткань, а затем положить в контейнер для посуды.

Как хранить сыры с сильным запахом

Если у вас особенно сложный сыр, который наполняет своим запахом не только все пространство холодильника, но и всю кухню, положите в контейнер кусок влажного кухонного полотенца, и это поможет отрегулировать атмосферу внутри контейнера.

Хранение сыра в герметичном контейнере также неплохая идея.

В какой части холодильника лучше хранить сыр

Хранить сыр лучше в задней части холодильника, где температура и влажность наиболее регулируются. Постарайтесь не хранить сыр в дверце холодильника, так как постоянное открытие и закрытие подвергает его сильному колебанию температуры.

Чем отличается сыр с плесенью от заплесневелого сыра

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Синяя и белая плесень с прожилками вводится в сыр для развития вкуса и образуется вдоль трещин и воздушных карманов внутри сыра. Голубая (и белая) плесени — это разные штаммы пенициллинового рода.

Штамм Penicillium roqueforti был специально выбран для сыра, потому что он добавляет аромат, тогда как Penicillium camemberti используется для сыров поверхностного созревания, таких как бри и камамбер.

Эти пенициллиновые плесени совершенно безвредны для употребления в пищу, потому что они не производят те же микотоксины, которые могут образовываться на других продуктах.

Однако для некоторых сыров плесень не является положительным привкусом и, как и любая другая пища, может быть вредна для здоровья. Поэтому, если ваш сыр изначально был без плесени и в процессе хранения заплесневел, не стоит считать, что эта плесень так же безвредна, как та, которая была введена в сыр преднамеренно.

Как бороться с плесенью на сыре

Важно контролировать риск нежелательного роста бактерий, ограничивая приток кислорода к сыру и регулируя температуру.

Многие мягкие сыры, купленные в супермаркетах, поставляются в тубах с запечатанными фольгой (например, филадельфия и их аналоги), или порционно погружены в жидкость (например, моцарелла), и даже завернуты в вощеную бумагу и в небольшие деревянные ободки (например, камамберы, готовые к духовке). ). Эти материалы были тщательно отобраны, чтобы обеспечить максимально безопасное хранение сыра в соответствии с требованиями.

При хранении сыров важно следовать рекомендациям производителей и употреблять их до истечения срока годности.

Как хранить сыр дольше его срока хранения

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Для тех, кто не может употреблять сыр до истечения срока годности, выход тоже есть - сыр можно заморозить.

Это продлит срок его хранения, хотя процесс заморозки сыра повлияет на текстуру и вкус продукта. Сыры с высоким содержанием влаги, например мягкие сыры, такие как бри и камамбер, рискуют образовать кристаллы льда при замораживании, а низкие температуры также могут вытеснить из них влагу, что приведет к их высыханию.

Не рекомендуется замораживать любой сыр, который вы хотите съесть, на сырной тарелке, однако можно заморозить кусок сыра, который вы собираетесь натереть и использовать в качестве ингредиента в соусе или тесте.

Если вы решите заморозить сыр, заверните его в вощеную бумагу или пергамент для выпечки и поместите в герметичный контейнер, прежде чем положить в морозильную камеру, и используйте в течение шести месяцев.

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