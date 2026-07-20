Не как в библиотеке: дизайнерские хитрости оформления книжных полок

дизайнерские хитрости оформления книжных полок / © Associated Press

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Идеально оформленная книжная полка выглядит легко и непринужденно, хотя на самом деле за этой «случайностью» скрывается продуманная композиция. Правильно расставленные книги, декоративные предметы, личные мелочи и даже свободное пространство создают тот самый эффект интерьера, на который хочется смотреть часами, об этом рассказало издание Real Simple.

Если вы давно мечтали, чтобы ваша гостиная выглядела так, будто её оформлял дизайнер, начните именно с полок.

Составьте план, а затем приступайте к украшению

Стильное оформление полок — это не импровизация, а творческий процесс, требующий времени. Прежде чем расставлять предметы, стоит собрать всё, что вы планируете выставить, в одном месте. Так легче увидеть, какие вещи гармонично сочетаются друг с другом, а какие выбиваются из общей композиции. То, что не подходит, лучше сразу отложить.

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После этого стоит выбрать несколько предметов, которые обязательно должны остаться на полках, — именно они станут основой композиции.

Далее рекомендуется размещать самые крупные предметы в первую очередь. Лучше всего смотрится нечетное количество крупных предметов, ведь такая композиция естественным образом направляет взгляд по всей полке.

Только после этого добавляйте мелкие детали, ведь они словно украшения, которые завершают образ. Именно они помогают заполнить пустоты. Если композиция кажется незавершённой, возможно, ей не хватает серебристого акцента, определённого цвета или естественной фактуры, например, плетеной корзины или деревянной коробки.

Еще один полезный лайфхак, отойти на несколько шагов и сфотографировать полки. На фотографии можно заметить перегруженные участки или пустые места, которые сложно оценить, когда стоите непосредственно перед стеллажом.

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Играйте с высотой и глубиной

Одинаковая высота всех предметов делает полки плоскими и неинтересными. Стоит представить себе силуэт большого города, ведь красивый стеллаж, как и городской горизонт, должен состоять из «вершин» и «долин», а не представлять собой сплошную ровную линию.

Для этого книги можно складывать горизонтальными стопками, использовать их в качестве подставки для вазы или скульптуры. Один край полки может «удерживать» высокую вазу, а другой — более низкий и широкий предмет.

Не менее важно работать и с глубиной композиции. Не располагайте все предметы в одну линию. Если часть аксессуаров немного выдвинуть вперёд, а остальные оставить глубже, композиция станет многослойной и будет выглядеть более профессионально и продуманно.

Не бойтесь оставлять свободное пространство

Одна из самых распространенных ошибок — стремление заполнить каждый сантиметр полки. Стоит воспринимать полки как набор содержательных слоёв, а не как место, где нужно показать абсолютно все красивые вещи. Когда между предметами есть пространство, композиция выглядит гораздо интереснее, чем плотно заставленная поверхность.

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Чтобы избежать хаоса, придерживайтесь единой цветовой палитры. Например, оформить полки в оттенках кремового, коричневого или латуни. Ограниченная палитра создает ощущение гармонии, а памятные вещи выглядят как часть продуманного декора, а не как случайный беспорядок.

Сочетайте старое и новое

Идеальная книжная полка не должна выглядеть так, будто все предметы для неё купили за один день. Хороший интерьер должен формироваться постепенно. Именно поэтому старинные находки прекрасно сочетаются с современными аксессуарами.

Можно сочетать разные стили и фактуры. Располагайте рядом архитектурные предметы и природные материалы, например, керамические вазы, кораллы или небольшие скульптуры органических форм.

И ещё один неожиданный совет: оставьте место хотя бы для одного необычного предмета. Именно он заставляет гостей задержать взгляд и придаёт композиции характер.

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Добавьте историю

Самые красивые полки — это не те, которые выглядят идеально, а те, которые рассказывают историю. Не стоит бояться использовать такие личные вещи, как детские поделки, конструкторы LEGO, сувениры из путешествий или памятные мелочи. Именно они делают интерьер живым и неповторимым.

В то же время следует проявлять избирательность. Личные вещи должны гармонировать с общей цветовой гаммой и фактурами интерьера.

Еще одна интересная идея — оставить на полке красивую коробку или декоративную емкость, которую можно постепенно наполнять маленькими воспоминаниями, например, билетами, спичечными коробками из любимых ресторанов или другими памятными мелочами. Ведь стильный интерьер не создается за один день.

Не относитесь к декору слишком серьезно. Если полка состоит только из дорогих книг по искусству и «серьезного» декора, она выглядит слишком формально. Зато один неожиданный или даже немного причудливый предмет придаёт интерьеру характер и показывает, что здесь действительно живут люди.

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