Не кладите молоко и яйца в дверцу: как хранить продукты в холодильнике, чтобы они не портились

То, как мы храним наши продукты, влияет на то, как долго они хранятся и сколько энергии использует наш холодильник.

В разных частях холодильника разная температура, поэтому важно хранить продукты соответствующим образом. Всему должно быть определено свое место в зависимости от того, какая температура хранения нужна продукту, какая влажность, сколько места он занимает и когда он был куплен.

Эксперты рассказали express.co.uk, как нужно организовать пространство в холодильнике и какие продукты нельзя хранить в дверце. Они назвали семь шагов, которые нужно сделать, чтобы навести порядок в холодильнике, указали на самые распространенные ошибки и объяснили, почему важно их избегать.

Не храните молоко в двери

Большинство из нас хранит молоко и другие молочные продукты на дверных полках, но это самая теплая часть холодильника. Температура меняется каждый раз, когда вы открываете и закрываете дверь, поэтому такие вещи, как сыр, не должны там храниться. Вместо этого используйте дверь для хранения приправ и соусов и храните молочные продукты на средней полке.

Храните яйца с молочными продуктами

Люди также очень часто хранят яйца в дверях холодильников, тем более что некоторые из них имеют встроенные держатели для яиц. Но так же, как и молоко, яйца не должны подвергаться постоянным перепадам температуры.Яйца и молочные продукты прекрасно помещаются на средней полке холодильника.

Храните мясо в самом холодном месте холодильника

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Такие продукты, как рыба и мясо, следует хранить в самой холодной части холодильника. Самая холодная часть холодильника зависит от модели — это может быть задняя часть нижней полки или самая верхняя полка. Лучший способ выяснить это — использовать термометр.

Держите овощи в ящике

Держите овощи в отсеке в нижней части холодильника — ящике для овощей. Эти ящики удерживают влагу, благодаря чему ваши овощи дольше остаются свежими.

Храните остатки еды на верхних и средних полках

Остатки имеет смысл есть только через день или два после того, как они были приготовлены, если недоеденный салат, гарнир или куриную ножку не съели в течение двух дней, они вряд ли когда-либо будет востребованы, поэтому нам не нужно слишком беспокоиться о том, чтобы они оставались свежими в течение длительного времени. Это означает, что они прекрасно будут себя чувствовать на верхних и средних полках.

Поместите старые продукты в переднюю часть холодильника.

Покупая новые продукты, не забудьте поставить все старые продукты в переднюю часть холодильника, чтобы использовать их первыми.

Это также позволит вам увидеть, что что пользуется спросом, а что нет.

Не переполняйте холодильник

Слишком много еды слишком близко друг к другу ограничивает циркуляцию воздуха, что в конечном итоге может повлиять на то, как долго ваши продукты будут оставаться свежими.

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