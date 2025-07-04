Не лезет: как аккуратно снять кольцо с отекшего пальца / © Getty Images

Реклама

Знакомая картина? Спокойно! Паниковать не надо, ведь в большинстве случаев все можно решить без ножниц, масла и травм. Блогер Zeki Sağlam показал простой лайфхак с ниткой, который буквально спасает пальцы.

Как снять кольцо

Этот метод работает даже тогда, когда палец уже отек и увлажнение не помогает. Вам понадобится тонкая, но прочная зубная или швейная нить, или даже тонкая лента;

Инструкция

Подведите нитку под кольцо — так, чтобы один кончик торчал вверх, а второй — шел вниз к ладони. Можно воспользоваться зубочисткой или тонкой булавкой для помощи. Обмотайте часть пальца (от кольца и до сустава) свободным концом нити — плотно, но не до боли. Это временно уменьшит объем пальца. Потяните за верхний конец нити, тот, что торчит из-под кольца. Кольцо будет постепенно скользить вниз по «спирали», которую вы создали.

Этот метод работает по принципу «сожми, прокрути, сними». Нить выступает своеобразной дорожкой, которая уменьшает трение и давление.

Реклама

Чего не стоит делать

Не дергайте кольцо силой — это может привести к разрыву кожи или ухудшению отека.

Не трите палец жесткими предметами.

Не пытайтесь срезать кольцо самостоятельно — это опасно и для руки, и для украшения.

Когда обратиться к врачу

Обратитесь к врачу или ювелиру, если:

палец начал синеть или терять чувствительность;

есть признаки инфекции или травмы;

ни один метод не сработал, а боль усиливается.

В травмпунктах и ювелирных мастерских есть специальные инструменты для безопасного снятия колец, даже если их нужно разрезать. Лучше сохранить палец, чем украшение — его всегда можно восстановить.

Советы

Не носите плотные кольца в жару или во время тренировок.

Снимайте кольца перед полетами, родами или процедурами.

Проверяйте размер кольца раз в 2-3 года, особенно после изменений в весе, беременности или гормональных колебаний.

Застрявшее кольцо — это неприятно, но не страшно. Важно действовать спокойно, использовать проверенные методы, такие как лайфхак с ниткой. Заботьтесь о себе и пусть ваши украшения дарят вам только радость, а не стресс.