Не медлите: 7 кустарников, которые надо пересадить в марте

Март предлагает узкое окно для пересадки укоренившихся кустарников до окончания периода покоя и начала нового роста. Если пересадить слишком поздно, шок от пересадки будет сильным. Эти семь кустарников все еще можно безопасно выкопать и пересадить, но надо делать это прямо сейчас.

Почва в большей части страны все еще холодная, и это играет вам на руку. Кустарники, которые еще не вышли из состояния покоя, находятся в своеобразном подвешенном состоянии — корни не работают, потребность в соке низкая, а растение еще не дает новых побегов. Это именно тот период, когда шок от пересадки наносит наименьший вред. Выкопайте один сейчас, и он едва ли заметит. Если отложите пересадку на три недели — будете бороться с растением на каждом шагу.

Какие именно кустарники требуют внимания в марте, рассказывает GardeningKnowhow.

Не каждый вид кустарников одинаково переносит весеннюю пересадку. Некоторые более снисходительны, чем другие, а некоторые выходят из состояния покоя раньше, чем можно было бы ожидать, что делает даже начало марта немного напряженным. Семь растений, перечисленных ниже, все еще безопасно находятся в периоде покоя, и пересадка в это время существенно отличается от их перемещения в конце месяца. Избегайте шока от пересадки, пересадив эти кусты, пока не стало слишком поздно.

Сирень

Сирень известна тем, что медленно прощает неудачную пересадку — пересадите одну летом и ожидайте двух лет без единого цветения. Однако в начале марта вычисление фактически меняется. Почки еще крепкие, корневая система еще ни к чему не привязалась, и если вы копнете широко, а не глубоко, и вернете растение на ту же глубину, оно в большинстве случаев просто будет продолжать расти.

Широко — ключевое слово здесь: корневая система зрелой сирени расходится веером значительно больше, чем углубляется, и узкий, поспешный корневой ком — это место, где начинается большинство неудачных попыток. Пока не удобряйте растение, потому что проталкивание верхушки до того, как корни восстановятся, просто создает несоответствие, которое она на самом деле не сможет выдержать.

Тщательно полейте растение, замульчируйте основание, чтобы удерживать влагу во время любых засух, и дайте ему осесть, прежде чем что-то требовать. Дайте ему полный сезон и не поддавайтесь соблазну суетиться.

Форзиция

Форзиция / © Associated Press

Особенность форзиции заключается в том, что она просыпается раньше, чем большинство людей осознает, и к концу марта во многих зонах эти желтые цветы уже распускаются. Пропустите это окно, и вы пересадите растение, которое уже находится на середине роста, что не очень хорошо воспринимается.

Сейчас побеги еще голые, а корни еще не начали сильно тянуться, поэтому чистое выкапывание и пересадка в тот же день не займет много времени. Самый важный шаг — подготовить новую ямку еще до того, как вы даже положите лопату в землю возле старого растения — корни, которые находятся на открытом воздухе даже в течение коротких минут, начинают сохнуть и напрягаться таким образом, что это не всегда проявляется сразу, но становится очевидным позже.

Посадите форзицию в место с по крайней мере шестью часами прямого солнца; форзиция в тени становится длинноногой в течение одного-двух сезонов и фактически перестает надежно цвести, что сводит на нет всю ее суть.

Спирея

Корневая система спиреи компактная и волокнистая, что, честно говоря, делает ее одним из самых легких кустарников для пересадки в этом списке — вам не нужно выкапывать полметра, чтобы получить рабочий корневой ком. Даже у растений, которые находятся в земле несколько лет, корневая масса обычно остается достаточно сдержанной. Для растения среднего размера достаточно крепкого шара диаметром 30-38 см.

Гортензия

Гортензия / © ТСН

Гортензии заслужили свою репутацию благодаря летним пересадкам, а не весенним. Попробуйте пересадить гортензию в июле, и результаты будут предсказуемо мрачными — увядание, опадение листьев, долгое и печальное восстановление, которое может стоить вам двух полных сезонов цветения. Сейчас, пока ветви голые, а корневая система еще не проснулась, гортензию можно пересадить с гораздо меньшими усилиями.

Выберите полный, щедрый корневой ком, пересадите растения на ту же глубину (закапывание кроны даже на 5-8 см слишком глубоко повлечет реальные проблемы в будущем) и замульчируйте основание, чтобы удерживать влагу почвы в течение любых засушливых весенних периодов.

Вы можете потерять нынешнее цветение в зависимости от сорта, но хорошо пересаженная гортензия возвращается сильнее.

Буддлея

Буддлея / © Associated Press

Буддлея айлегче пересаживать ранней весной, главным образом потому, что зима уже сделала половину работы. В большинстве климатических условий побеги так сильно отмирают, что почти не остается верхней части растения, которая бы оказывала реальное давление на корни во время пересадки.

Обрежьте то, что осталось, примерно до 25-30 см до или во время пересадки — это снимает еще большую нагрузку с корневой системы и дает растению действительно чистый лист для дальнейшего развития. Буддлея также устойчива к засухе, чем большинство кустарников в этом списке, а это означает, что кратковременно стрессованная корневая система не будет закручиваться спиралью, как это могло бы произойти с чем-то более деликатным.

Только на полном солнце и если ваша почва тяжелая или остается влажной после дождя, добавьте немного гравия или компоста перед посадкой. Он довольно быстро будет стимулировать энергичный новый рост, как только приживется, часто заметно распуская листья в течение двух-трех недель.

Калина

Калина / © Credits

Калина — это то растение в этом списке, на которое нужно тщательно рассчитать время, прежде чем начать. Она более древесная, а ее корни раскинуты дальше, чем можно было бы ожидать, поэтому копание занимает больше времени, а корневой ком трудно тянуть после выкапывания.

Более молодые растения — пяти лет или меньше — двигаются довольно спокойно. Более старые экземпляры, раскинувшиеся в земле в течение десятилетия, — это настоящий проект, и стоит спросить себя, стоят ли усилий, прежде чем брать на себя обязательства. Если вы все же собираетесь копать, копайте шире, а не глубже.

Оставьте ком как можно более целым и пересадите растения туда, где уровень солнечного света примерно такой же, как и раньше. Калина не любит адаптироваться к резко измененному освещению, одновременно восстанавливаясь после переезда. Добавьте удобрение для цветущих кустарников, к основанию посадочной ямы, чтобы восстанавливающиеся корни имели что-то мягкое для обработки, не заставляя их двигаться в агрессивный рост верхушки, прежде чем они будут готовы.

Гибискус

Гибискус / © ТСН

Гибискус — один из самых счастливых кустарников в этом списке по времени, поскольку он выходит из состояния покоя позже, чем почти все остальное в весеннем саду, что дает немного дополнительного запаса в начале марта. Эффектные цветы конца лета появятся только в июле или августе, поэтому нет немедленного сезона цветения.

Обрежьте ветви примерно на треть во время пересадки, чтобы уменьшить потребность во влаге для восстанавливающейся корневой системы, затем пересадите растения в хорошо дренированную землю на полном солнце и дайте им достаточно места для роста — взрослые растения достигают 2,4-3,7 м в высоту и почти такой же ширины.

Пересаженный гибискус следует тщательно полить, а сверху добавить хороший компост, и она вознаградит вас месяцами цветения летом без особых жалоб.