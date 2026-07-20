Не отказывайтесь от отпуска из-за сада: цветы, которые позаботятся сами о себе

Эхинацея / © Credits

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Лето — идеальное время для путешествий, длинных выходных и небольших отступлений от рутины. Однако для тех, кто увлекается садоводством, отпуск часто становится дилеммой: оставить цветы без присмотра или попросить кого-нибудь поливать их каждый день. Особенно сложно в самые жаркие месяцы, когда высокие температуры быстро высушивают почву, а нежные цветы могут терять свежесть буквально за несколько дней.

Впрочем, как пишет издание Real Simple, секрет красивого летнего сада не в том, чтобы постоянно стоять с лейкой в руках. Достаточно лишь правильно подобрать растения.

Бегонии

Бегонии / © Associated Press

Бегонии — один из лучших вариантов для тех, кто летом часто путешествует. Эти цветы прекрасно подходят для летнего сада, не требующего особого ухода. Есть только один нюанс: если вы регулярно уезжаете в отпуск, лучше высаживать бегонии не в горшки, а прямо в землю. Контейнеры высыхают значительно быстрее, поэтому растение может остаться без необходимой влаги.

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Еще один секрет — полутень: в таком месте бегониям требуется меньше воды, чем под прямыми солнечными лучами. А если в вашем саду установлена автоматическая система полива, эти нежные цветы будут прекрасно себя чувствовать даже в жаркие дни.

Эхинацея

Эхинацея / © Associated Press

Эхинацея или рудбекия пурпурная — один из фаворитов для летних клумб. Это растение создано для тепла, так как ему не нужен регулярный полив, достаточно хорошо поливать его только во время длительных засушливых периодов.

Главное условие — много солнца. Эхинацее требуется от шести до восьми часов прямого солнечного света ежедневно, поэтому она идеально подходит даже для самых жарких уголков сада. После того как растение хорошо приживется, оно становится практически самостоятельным, именно поэтому его так любят занятые садоводы и те, кто часто бывает в поездках.

Розы

Розы / © lady.tsn.ua

Розы по-прежнему остаются одними из самых любимых садовых цветов, и не зря. Они одинаково красиво смотрятся и на клумбе, и в вазе на столе после срезки. Розы прекрасно подходят для лета, если обеспечить им правильные условия.

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Им также требуется около шести-восьми часов солнечного света в день. Как и эхинацеи, розы не нуждаются в частом поливе: им лучше реже, но более глубоко увлажнять почву. Поэтому даже если вы решите продлить отпуск ещё на несколько дней, ваши розы имеют все шансы встретить вас новыми бутонами.

Лаванда

Лаванда / © Credits

Лаванда — это растение, которое дарит сразу несколько удовольствий: роскошный фиолетовый цвет, нежный аромат и минимум хлопот.

Независимо от того, находитесь ли вы в отпуске, устали или просто заняты, этим цветам требуется совсем немного — лишь солнце и прореживание каждые два-три года. Однако преимущества лаванды на этом не заканчиваются. Её успокаивающий аромат может помочь расслабиться после возвращения домой. Попробуйте срезать несколько веточек и поставить их в вазу у кровати — нежный запах создаст атмосферу уюта и спокойствия.

Лилейники

Лилейники / © Credits

Лилейники — настоящая находка для тех, кто не хочет проводить каждые выходные в саду. Они бывают разных цветов — от солнечного желтого до оранжевого, красного и розового — и способны годами цвести на клумбе без лишних усилий. Стоит выращивать лилейники или любые многолетние растения тем, кто часто бывает в разъездах или просто не имеет много времени на сад.

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Летом садоводство превращается в настоящий «спорт». Когда вокруг столько событий, на многолетники уходит меньше времени, ведь они уже растут — это мгновенная красота. Лилейники — простой способ получать яркие цвета каждый год без постоянного планирования, пересадки и сложного ухода.

Красивый сад и летний отпуск вполне могут сосуществовать. Секрет — в правильном выборе растений. Так что пакуйте чемоданы, планируйте путешествие и не переживайте за клумбы. Если выбрать растения, которые любят солнце, выдерживают засуху и не требуют постоянного ухода, по возвращении домой вас ждет не разочарование, а цветущее лето прямо у порога.

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