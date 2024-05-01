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Не поливайте цветы большим напором: садовод рассказал, как пользоваться переключателем пистолета на шланге

Не поливайте цветы большим напором: садовод рассказал, как пользоваться переключателем пистолета на шланге

Как пользоваться переключателем пистолета на шланге / Фото: Credits

Чтобы сад радовал цветением, а огород - урожаем, очень важно позаботиться о правильном поливе.

Очень скоро у нас установится теплая и солнечная погода и на первый план выйдут вопросы правильного полива растений. Последнее время стали очень популярны пистолеты для полива, которые крепятся к шлангу. Как правило, такой пистолет имеет несколько режимов.

О том, какой режим для чего предназначен, рассказывает опытный садовод The Mediterranean Gardener

  • Режим, помеченный конусом, предназначен для деликатного полива. 
  • Мощная узка струя подойдет для мытья, например, садовых дорожек. 
  • Полный режим (он может быть с пометкой в виде крана со струей) наиболее подходит для быстрого наполнения ведер и леек. 
  • Режим "душ" оптимален для бережного полива.
  • Плоская струя годится для смывания мыла с автомобилей.
  • Режим "туман" хорош для полива рассады. 

Обозначения режимов могут быть самыми разными, но общий принцип такой - чем деликатнее растение, тем бережнее полив. Мощные, узкие в диаметре или плоские струи лучше использовать для клининга. 

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