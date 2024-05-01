Не поливайте цветы большим напором: садовод рассказал, как пользоваться переключателем пистолета на шланге

Чтобы сад радовал цветением, а огород - урожаем, очень важно позаботиться о правильном поливе.
Очень скоро у нас установится теплая и солнечная погода и на первый план выйдут вопросы правильного полива растений. Последнее время стали очень популярны пистолеты для полива, которые крепятся к шлангу. Как правило, такой пистолет имеет несколько режимов.
О том, какой режим для чего предназначен, рассказывает опытный садовод The Mediterranean Gardener.
- Режим, помеченный конусом, предназначен для деликатного полива.
- Мощная узка струя подойдет для мытья, например, садовых дорожек.
- Полный режим (он может быть с пометкой в виде крана со струей) наиболее подходит для быстрого наполнения ведер и леек.
- Режим "душ" оптимален для бережного полива.
- Плоская струя годится для смывания мыла с автомобилей.
- Режим "туман" хорош для полива рассады.
Обозначения режимов могут быть самыми разными, но общий принцип такой - чем деликатнее растение, тем бережнее полив. Мощные, узкие в диаметре или плоские струи лучше использовать для клининга.
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