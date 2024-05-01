Не поливайте цветы большим напором: садовод рассказал, как пользоваться переключателем пистолета на шланге

Чтобы сад радовал цветением, а огород - урожаем, очень важно позаботиться о правильном поливе.

Очень скоро у нас установится теплая и солнечная погода и на первый план выйдут вопросы правильного полива растений. Последнее время стали очень популярны пистолеты для полива, которые крепятся к шлангу. Как правило, такой пистолет имеет несколько режимов.

О том, какой режим для чего предназначен, рассказывает опытный садовод The Mediterranean Gardener.

Режим, помеченный конусом, предназначен для деликатного полива.

Мощная узка струя подойдет для мытья, например, садовых дорожек.

Полный режим (он может быть с пометкой в виде крана со струей) наиболее подходит для быстрого наполнения ведер и леек.

Режим "душ" оптимален для бережного полива.

Плоская струя годится для смывания мыла с автомобилей.

Режим "туман" хорош для полива рассады.

Обозначения режимов могут быть самыми разными, но общий принцип такой - чем деликатнее растение, тем бережнее полив. Мощные, узкие в диаметре или плоские струи лучше использовать для клининга.

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