Не пользуйтесь средствами, которые нельзя съесть: эксперт поделился секретами безопасной уборки

Если в доме есть аллергики, дети или домашние животные, от агрессивных чистящих средств лучше отказаться.
Последнее время все ищут возможности максимально обезопасить себя от влияния химикатов и вредных веществ. Мы ищем экологически чистую еду, стараемся пить только чистую воду, заменяем двигатели в автомобилях на более экологичные и отдаем предпочтение косметике, сделанной из натуральных ингредиентов.
Многие из нас задумываются и о том, чтобы для чистки и уборки использовать натуральные средства, которые будут безопасны для всех членов семьи, включая детей и животных. Эксперты по клинингу рассказали Еxpress.co.uk о том, как и чем заменить бытовую химию.
Почему нужно искать замену агрессивной бытовой химии
Если мы не предпримем согласованных усилий, чтобы свести к минимуму потребление готовых агрессивно средств, химические вещества из чистящих средств будут присутствовать с того момента, как вы встанете с кровати, и до того момента, когда вы вернетесь в нее ночью. На постельном белье, в душе, за столом для завтрака, на одежде, в машине, на рабочей клавиатуре и так далее.
Несмотря на то, что химические вещества из чистящих средств будут протираться или ополаскиваться после использования, они будут прилипать к предметам, которые они «очистили», воздействуя на вас всевозможными невидимыми способами через прикосновение, вдыхание, проглатывание и так далее.
Многие коммерческие чистящие средства содержат агрессивные и синтетические ингредиенты. Концентрированные чистящие средства могут быть особенно опасны, вызывая ожоги, повреждение легких или случайное отравление.
Что почистить лимоном
Чистка лимонами не является чем-то новым, поскольку многие используют их в течение многих лет для удаления жира и грязи.
Лимоны можно использовать для чистки микроволновых печей. Микроволновые печи можно легко мыть горячей мыльной водой, но можно нагреть ломтик лимона на водяной бане и. почистить печь им, лимон удалит запахи и сохранит свежий запах в микроволновой печи.
Посудомоечные машины также можно мыть с помощью лимона, добавив несколько долек лимона в корзину для столовых приборов.
Также можно почистить лимоном духовку.
Что почистить белым уксусом
Уксус — это фантастическое нетоксичное и экологически чистое чистящее средство.
Вы можете добавлять стирать полотенца в стиральную машину с половиной чашки белого уксуса и без моющего средства, установив самую высокую температуру, и это удалит все остатки моющего средства и другую грязь, которая накапливается в полотенцах, а также восстановит цвет, удалит пятна, запахи и даже сделает их мягкими на ощупь.
Те, кто обнаружил неприятный запах в своем доме, но не знает, что с этим делать, также могут использовать уксус. Они могут смешать половинный раствор уксуса и воды в пульверизаторе и распылить его по комнате на мебель, ковры, ковер и другие источники запахов.
Эксперты по уборке также заявили, что белый уксус — отличное средство для мытья окон. Они предложили смешать его пополам с водой и распылить ее на ткань из микрофибры, чтобы аккуратно протереть окна для блестящего блеска без разводов.
Что чистить пищевой содой
Это полностью натуральное чистящее средство для дома удобно для всех видов использования, от прочистки раковин до приведения в порядок обивки диванов.
Для тех, кто не уверен, какого цвета была их затирка для плитки, пришло время выяснить это с помощью пищевой соды. Смешайте соду с водой и нанесите на поверхность, подождите около пяти минут, чтобы она впиталась. Затем промойте поверхность теплой водой, чтобы избавиться от плесени и отложений, чтобы затирка снова выглядела новой.
Когда ковры начинают пахнуть профессионалы предлагают использовать пищевую соду для их дезодорации.
Пищевую соду в сочетании с белым уксусом также можно использовать для удаления стойких отложений в унитазах. Это должно отлично помочь в очистке чаши и удалении всего известкового налета из вашего унитаза.
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