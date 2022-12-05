Не пользуйтесь средствами, которые нельзя съесть: эксперт поделился секретами безопасной уборки

Если в доме есть аллергики, дети или домашние животные, от агрессивных чистящих средств лучше отказаться.

Последнее время все ищут возможности максимально обезопасить себя от влияния химикатов и вредных веществ. Мы ищем экологически чистую еду, стараемся пить только чистую воду, заменяем двигатели в автомобилях на более экологичные и отдаем предпочтение косметике, сделанной из натуральных ингредиентов.

Многие из нас задумываются и о том, чтобы для чистки и уборки использовать натуральные средства, которые будут безопасны для всех членов семьи, включая детей и животных. Эксперты по клинингу рассказали Еxpress.co.uk о том, как и чем заменить бытовую химию.

Почему нужно искать замену агрессивной бытовой химии

Если мы не предпримем согласованных усилий, чтобы свести к минимуму потребление готовых агрессивно средств, химические вещества из чистящих средств будут присутствовать с того момента, как вы встанете с кровати, и до того момента, когда вы вернетесь в нее ночью. На постельном белье, в душе, за столом для завтрака, на одежде, в машине, на рабочей клавиатуре и так далее.

Несмотря на то, что химические вещества из чистящих средств будут протираться или ополаскиваться после использования, они будут прилипать к предметам, которые они «очистили», воздействуя на вас всевозможными невидимыми способами через прикосновение, вдыхание, проглатывание и так далее.

Многие коммерческие чистящие средства содержат агрессивные и синтетические ингредиенты. Концентрированные чистящие средства могут быть особенно опасны, вызывая ожоги, повреждение легких или случайное отравление.

Что почистить лимоном

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Чистка лимонами не является чем-то новым, поскольку многие используют их в течение многих лет для удаления жира и грязи.

Лимоны можно использовать для чистки микроволновых печей. Микроволновые печи можно легко мыть горячей мыльной водой, но можно нагреть ломтик лимона на водяной бане и. почистить печь им, лимон удалит запахи и сохранит свежий запах в микроволновой печи.

Посудомоечные машины также можно мыть с помощью лимона, добавив несколько долек лимона в корзину для столовых приборов.

Также можно почистить лимоном духовку.

Что почистить белым уксусом

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Уксус — это фантастическое нетоксичное и экологически чистое чистящее средство.

Вы можете добавлять стирать полотенца в стиральную машину с половиной чашки белого уксуса и без моющего средства, установив самую высокую температуру, и это удалит все остатки моющего средства и другую грязь, которая накапливается в полотенцах, а также восстановит цвет, удалит пятна, запахи и даже сделает их мягкими на ощупь.

Те, кто обнаружил неприятный запах в своем доме, но не знает, что с этим делать, также могут использовать уксус. Они могут смешать половинный раствор уксуса и воды в пульверизаторе и распылить его по комнате на мебель, ковры, ковер и другие источники запахов.

Эксперты по уборке также заявили, что белый уксус — отличное средство для мытья окон. Они предложили смешать его пополам с водой и распылить ее на ткань из микрофибры, чтобы аккуратно протереть окна для блестящего блеска без разводов.

Что чистить пищевой содой

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Это полностью натуральное чистящее средство для дома удобно для всех видов использования, от прочистки раковин до приведения в порядок обивки диванов.

Для тех, кто не уверен, какого цвета была их затирка для плитки, пришло время выяснить это с помощью пищевой соды. Смешайте соду с водой и нанесите на поверхность, подождите около пяти минут, чтобы она впиталась. Затем промойте поверхность теплой водой, чтобы избавиться от плесени и отложений, чтобы затирка снова выглядела новой.

Когда ковры начинают пахнуть профессионалы предлагают использовать пищевую соду для их дезодорации.

Пищевую соду в сочетании с белым уксусом также можно использовать для удаления стойких отложений в унитазах. Это должно отлично помочь в очистке чаши и удалении всего известкового налета из вашего унитаза.

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