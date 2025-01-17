Не прекращаем садоводство: 4 лучших растения для зимнего размножения черенками

Обычно мы ассоциируем размножение с весной, но есть несколько растений, которые можно вырастить из черенков в холодные месяцы.

Если вы упорный садовник, то зима для вас – период грусти и вынужденного бездействия. Но, как выяснилось, выращивать растения можно и в холодное время года.

GardeningKnowHow назвали самые лучшие растения для размножения зимой. Прежде чем определить, какие растения наилучшие для этого, стоит развенчать миф, согласно которому, в это время года не стоит начинать рубить черенки, будто шансы выжить у них небольшие из-за низкого уровня света и отсутствия тепла. Но на самом деле, для некоторых растений это может быть удачным временем для размножения.

Легко предположить, что собирать черенки можно только в период активной вегетации, но это не так. Зима – лучшее время для того, чтобы взять и укоренить лиственные черенки многих любимых садовых растений. Кроме выращивания черенков зимой для растений на открытом воздухе, вы можете задать вопрос, можно ли размножать комнатные растения зимой. Может, но зимой они могут укорениться дольше.

Как выбрать растения для размножения зимой

В саду лучше размножать зимой древесные растения. Деревянные кусты, деревья и виноградные лозы дают свежие хвойные стебли весной и летом. Поздней осенью и зимой эти свежие побеги крепнут. Эти черенки хорошо подходят для зимнего размножения. Большинство вечнозеленых растений невозможно размножить таким способом. Важно брать лиственные черенки, пока растения еще находятся в состоянии покоя. Как только вы увидите новый рост весной, уж слишком поздно использовать лиственную древесину. Вы можете укоренить черенки в воде или почве (или в воде, а затем в почве) в зависимости от вида.

Как выращивать зимние черенки

Обычно, чтобы укоренить черенки кустов, нужно оставить их в не очень холодном месте, где они будут оставаться влажными. Для черенков необходима влажность. Наберитесь терпения, потому что они не пустят корни до весны. Зимние черенки готовы к высадке на открытом воздухе. Размножение зимой может быть увлекательным проектом, пока сад находится в состоянии покоя. Вот некоторые виды растений, которые можно размножать лиственными черенками в это время года.

Форзиция

Фото: Credits

Бордюрная форзиция является распространенным и популярным кустарником. Это весенняя красавица, которая разражается в начале сезона ярким шоу желтых цветов.

Вы можете размножить любимую форзицию зимой, взяв черенки. Возьмите срез старой древесины из кустарниковых сортов форзиции поздней осенью и в течение зимы. Поместите его в горшок для укоренения. Куст должен быть готов к посадке следующей осенью.

Гортензия

Гортензия

Существует несколько типов гортензий, таких как крупнолистая и дубово-лиственная, но все они можно размножать зимой с помощью лиственных черенков. Гортензии популярны благодаря своим цветам, цветущим в течение лета и до осени.

Возьмите черенки поздней осенью или в начале зимы и укорените их во влажной смеси или песке. Сделайте черенок ниже узла и окуните его в гормон укоренения для наилучших результатов.

Спирея

Спирея

Кусты спиреи популярны в ландшафтном дизайне, поскольку их легко выращивать и ухаживать, и они представлены разными сортами.

Зимой возьмите черенки, срезав чуть ниже слоеного узла или почки. Положите срезанный конец во влажную почву и держите его влажным всю зиму. Ищите признаки появления корней весной.

Глициния

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Многие лозы также можно размножать лиственными черенками зимой. Глициния — это длинная, быстро растущая древесная лиана, которую ценят за кисти цветов, которые распускаются весной и в начале лета.

При укоренении растений глицинии возьмите черенки по приросту текущего года зимой. Черенки следует резать под почкой. Вы можете погрузить срезанный конец в гормон укоренения, чтобы ускорить процесс, но это не обязательно. Держите черенку во влажной почве, пока он не укоренится.

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