Не проходите мимо: как найти красивые вещи из секондхенда, которые украсят ваш дом

И, что важно, покупка таких вещей делает ваш дом неповторимым и экологичным, ведь вы дарите вторую жизнь вещам, уменьшаете потребление и отходы.

В отличие от антикварных магазинов, где изначально продают только старинные предметы, в секондхенде можно встретить что угодно, от аутентичного французского шкафа возрастом в сто лет до стильной вазы из IKEA или дизайнерского кресла за символическую цену. Как не растеряться среди полок и найти действительно ценные вещи, рассказало издание Martha Stewart.

Составьте план и придерживайтесь его

Да, иногда хочется поддаться импульсу и купить что-то «потому что дешево». Но подумайте, действительно ли эта вещь вам нужна. Лучше заранее определите, что именно ищете, например, кресло, светильник, рамки для фото, коврик. Такой подход сохранит и ваш бюджет, и домашнее пространство.

Заведите список желаемых вещей

В секондхендах товар часто меняется, поэтому список поможет держать в голове приоритеты. Например, сегодня вы ищете тумбочку, но наткнетесь на идеальную лампу, которая давно была в вашем списке. Списки можно вести в заметках на телефоне, так у вас под рукой всегда будет напоминание.

Всегда берите рулетку и замеры

Самая частая ошибка — купить мебель «на глаз», а дома обнаружить, что она не помещается. Заранее замерьте место, где должна стоять вещь, и запишите максимальные и минимальные параметры. Маленькая рулетка в сумке — ваш лучший помощник.

Начинайте с мелочей

Если вы только открываете для себя мир секондхендов, не спешите покупать мебель. Начните с мелких деталей, например, вазы, подсвечники, декоративные тарелки, картины, книги. Они стоят недорого, а атмосфера вашего дома станет значительно теплее и стильнее.

Выбирайте локальные рынки и ходите оффлайн

Онлайн-магазины секондхенда — это удобно, но настоящий азарт и находки ждут вас офлайн. Блошиные рынки, местные комиссионные магазины или благотворительные ярмарки часто скрывают вещи с историей. К тому же вы можете поторговаться, а это всегда приятный бонус.

Делайте «домашнее задание»

Чтобы отличить действительно ценный предмет от случайной копии, стоит немного почитать о материалах и стилях. Например:

массив дерева всегда дороже ДСП;

ручная роспись на керамике легко узнать по неровности мазков;

серебро имеет характерные оттиски и маркировку.

Такая подготовка поможет вам не пропустить вещь, которая на самом деле стоит гораздо дороже, чем на магазинном ценнике.

Пользуйтесь технологиями

Если вы не уверены, стоит ли брать вазу, или стул, ищите аналогичные предметы в интернете сразу в магазине. Часто цена в секондхенде оказывается в 5-10 раз ниже рыночной.

Регулярность

Секондхенд — это как сокровищница, которая постоянно обновляется. Сегодня полки могут быть пустыми, а уже завтра там будет стоять кресло вашей мечты. Лучшие «охотники» советуют заглядывать в свои любимые места хотя бы раз в неделю.

Что искать в секондхенде

Стеклянная посуда — вазы, бокалы, графины (особенно ручной работы).

Светильники и лампы — иногда достаточно заменить плафон или покрасить основание.

Картины и постеры — даже безымянные авторы часто создают очень стильные работы.

Ковры и текстиль — пледы, скатерти, занавески из натуральных тканей.

Декоративные зеркала — визуально увеличивают пространство и добавляют шарма.

Секондхенды — это не о «чужих старых вещах». Это об уникальности, стиле и разумном потреблении. Вы можете найти вещи, которых не будет больше ни у кого, сэкономить деньги и сделать свой дом теплее и аутентичнее.

Поэтому в следующий раз, когда будете проходить мимо витрины секондхенда, зайдите. Возможно, именно там вас ждет деталь, которая превратит ваше пространство в настоящий арт-объект.