Не сажайте их рядом: какие растения не любят друг друга

Растения - как люди. Некоторые просто не могут жить вместе.

Несовместимость некоторых растений друг с другом имеет вполне объективные причины. Растения, которые не любят друг друга, могут конкурировать между собой за основные ресурсы или одно может привлекать насекомых, которые серьезно вредят другому.

Есть несколько основных правил, когда речь заходит о растениях, которых не следует высаживать друг с другом. О них рассказывает Gardening know how.

Размер имеет значение

Во-первых, убедитесь, что все ваши садовые растения примерно одинакового размера и имеют одинаковые требования к освещению. Сажать очень высокие растения, такие как помидоры, рядом с кустовой фасолью, например, очень плохая идея, так как помидоры, скорее всего, будут затенять бобы.

При посадке более высоких и низких растений вместе убедитесь, что более низкие растения расположены достаточно далеко друг от друга и ориентированы так, чтобы солнце освещало их в течение дня. Многие садоводы решают эту проблему, высаживая низкорослые растения в отдельный ряд на краю сада или высаживая их в бордюрную посадку.

Воды и еды каждому по потребностям

Растения, которые нуждаются в большом количестве воды, причинят ненавистникам воды большой дискомфорт; то же самое касается удобрений.

Всегда полезно сажать растения с одинаковыми потребностями в питании и воде вместе, если только они не конкурируют друг с другом. Но в таком случае вы можете компенсировать это, разместив их очень широко и обеспечив достаточное количество удобрений и воды для обоих типов растений.

Между ними химия

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Наконец, что не менее важно, растения являются аллелопатическими. Аллелопатические растения обладают способностью химически препятствовать жизненно важным системам конкурирующих растений.

Эти растения обычно являются сорняками, но было замечено, что многие ландшафтные и сельскохозяйственные растения оставляют после себя аллелопатические химические вещества. Ученые используют эти наблюдения для разработки более совершенных методов борьбы с сорняками как на фермах, так и в садах.

Считается, что многие растения имеют аллелопатические свойства, но многие факты остаются в области садовых практик и не имеют существенной научной доказательной базы. Исследования в этой области скудны, но список растений, которые, как считается, обладают аллелопатическими свойствами, включает:

спаржу

бобы

свеклу

брокколи

капусту

огурцы

горох

соевые бобы

подсолнухи

помидоры

Какие растения нельзя сажать вместе

Давно известно, что грецкие орехи мешают садовым растениям, таким как помидоры, баклажаны и кукуруза. При посадке брокколи в своем саду убедитесь, что вы соблюдаете правильный севооборот, поскольку брокколи может оставлять после себя остатки, которые другие крестоцветные культуры не переносят.

Некоторые растения, такие как люцерна, по-видимому, демонстрируют замечательный тип аллелопатии, препятствующий прорастанию их собственных семян. Считается, что чеснок и лук мешают росту бобов и гороха, но, по-видимому, совместимы с большинством других обитателей сада.

Другие распространенные несовместимости растений включают в себя следующие растения, которых следует избегать рядом друг с другом:

мята и лук, где растет спаржа;

фасоль и горчица рядом со свеклой;

анис и укроп рядом с морковью;

огурец, тыква, редька, подсолнечник, кабачки или помидоры рядом с картофельными холмиками;

любые представитель семейства капустных рядом с клубникой;

капуста, цветная капуста, кукуруза, укроп и картофель рядом с помидорами.

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