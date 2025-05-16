Не сажайте их с помидорами: 8 плохих «соседей», которые могут испортить ваш урожай

Помидоры / © Associated Press

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Растения-компаньоны могут быть очень полезны друг другу, но перед тем, как сформировать пары, узнайте, действительно ли они будут хорошо расти вместе.

Посадка-компаньон — это практика стратегического размещения определенных растений рядом друг с другом в саду, чтобы принести пользу одному или обоим. Это древняя техника, используемая тысячелетиями, но в последние поколения ее использование уменьшилось.

Использование хороших растений-компаньонов для помидоров — это отличный способ оптимизировать их здоровье и рост, но все может пойти не так, если вы выберете неправильных партнеров. Знать, что не сажать с помидорами, даже важнее, чем знать, какие растения полезны. GardeningKnowHow составил список нежелательного соседства для ваших томатов.

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Какие преимущества имеет посадка растений-компаньонов

Тщательная посадка растений-компаньонов важна и предлагает несколько преимуществ:

Отпугивание или отпугивание садовых вредителей

Привлечение полезных насекомых, таких как опылители или паразитические осы-вредители

Обеспечение тени

Поддержка вьющихся и вьющихся растений

Улучшение здоровья и плодородия почвы

Подавление сорняков

Эффективнее использование садового пространства для выращивания большего количества растений

Улучшение вкуса

Хорошие растения-компаньоны для помидоров

Помидоры имеют много полезных растений-компаньонов, что дает вам множество вариантов. Идеальные травы для посадки с помидорами включают в себя базилик. множества блюд.

Попробуйте также выращивать лук-шнитт с помидорами. Эта вкусная трава прекрасно дополняет блюда из помидоров, но в саду она также полезна для отпугивания тли, паутинных клещей и нематод.

Морковь — одни из лучших овощных компаньонов для помидоров. Выращивайте ее между рядами помидоров, чтобы разрыхлить и аэрировать почву. Это улучшает здоровье корней у растений помидоров и помогает им расти более сильными. Выращивая морковь между помидорами, вы также можете более эффективно использовать пространство и увеличить урожай овощей.

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Наконец, есть несколько великолепных цветов, которые можно посадить вместе с помидорами. Попытайтесь выращивать настурции, чтобы они служили ловушкой для вредителей, таких как гусеницы капустной моли, белокрылки и тли, а также чтобы привлекать питающихся тлей журчалок. Как вьющиеся растения, настурции также обеспечивают живой почвопокровный покров для подавления сорняков и удержания влаги.

Что нельзя сажать с помидорами

Хотя растения помидоров извлекают пользу от многих хороших компаний, у них также есть плохие компаньоны. Избегайте некоторых распространенных ошибок при посадке овощей-компаньонов, никогда не выращивая эти растения рядом с помидорами.

Капустные. Эти растения очень плохо сочетаются с помидорами. К ним относятся капуста, цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, кале и кольраби. Эти растения обычно вытесняют помидоры и выигрывают битву за питательные вещества в почве. Это может привести к тому, что растения помидоров останутся низкорослыми и слабыми, или они могут не иметь бутонов или плодов.

Кукуруза. Как и крестоцветные и помидоры, кукуруза привередлива. Она будет конкурировать с соседними помидорами за питательные вещества в почве. Кроме того, кукуруза произрастает очень высокой и затеняет растения вокруг нее. Помидоры лучше растут на полном солнце, поэтому любая тень от кукурузы будет вредна для их роста и плодоношения. Как будто этих причин было недостаточно, кукурузный ушник — это вредитель, питающийся как растениями помидоров, так и кукурузой. Совместное выращивание этих растений может привести к разрушительному заражению.

Фенхель . Известно, что этот вкусный овощ и трава уменьшают рост томатов растений поблизости. Фенхель оказывает подобное влияние на растения томатов, как и капустные. Кроме того, растения могут произрастать достаточно высокими, затеняя помидоры. Не только помидоры страдают от фенхеля. Это растение мало друзей на огородном участке, и лучше выращивать его на отдельной грядке или в контейнере, подальше от других овощей.

Баклажаны. Помидоры и баклажаны — пасленовые, поэтому они имеют схожие требования к выращиванию. Но это не делает их хорошими компаньонами. Они имеют схожие вредители и уязвимость к болезням, что делает нежелательной посадку их вместе. К тому же это увеличивает риск развития такой проблемы, как фитофтороз помидоров. Кроме того, помидоры могут быть вредны для баклажанов, поскольку они вырастают выше и затеняют их.

Картофель. Картофель также пасленовый, поэтому существуют подобные проблемы с посадкой его рядом с помидорами, как и с баклажанами. Самое главное, что картофель и помидоры имеют общий риск заражения болезнями и вредителями. Совместная посадка делает оба растения более уязвимыми. Еще одна проблема состоит в том, что выкапывание картофеля может потенциально повредить корни растений помидоров.

Укроп. На ранней стадии роста укроп может быть полезен для помидоров, отпугивая тлю своим запахом. Тля — это мелкие вредители, поражающие растения помидоров. Однако, когда укроп вырастает большим и достигает зрелости, он действительно может остановить рост растений помидоров, вытесняя их и убирая питательные вещества из почвы. Взрослое растение укропа также может повредить корни растений помидоров, растущих рядом.

Розмарин. Многие травы являются хорошими компаньонами для помидоров, но розмарин не является одной из них. Он может превзойти помидоры в конкуренции за питательные вещества в почве. Розмарин также нуждается в различных условиях выращивания, а это означает, что одно растение пострадает, если растет в более благоприятных условиях для другой.

Грецкие орехи. Если в вашем дворе есть грецкий орех, избегайте посадки помидоров рядом с ним. Грецкие деревья, особенно черные, выделяют в почву химическое вещество под названием юглон. Юглон вреден для здоровья и роста некоторых растений, включая помидоры. Если ваше пространство ограничено, вы можете выращивать помидоры на приподнятой грядке вблизи грецких деревьев. Только будьте осторожны, чтобы удалить из грядки опавшие листья и скорлупу грецких орехов, которая также содержит юглон.

Сопутствующие посадки — это разумный способ садоводства. Если вы любите свежие летние помидоры, используйте полезные растения-компаньоны рядом со своими растениями, чтобы оптимизировать рост и здоровье и избегайте плохих.