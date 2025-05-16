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ТСН в социальных сетях

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Дом
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Не сажайте их с помидорами: 8 плохих «соседей», которые могут испортить ваш урожай

Не все растения-компаньоны полезны – некоторые могут испортить ваши помидоры. Узнайте, какие из них нужно содержать на безопасном расстоянии в саду.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Помидоры

Помидоры / © Associated Press

Растения-компаньоны могут быть очень полезны друг другу, но перед тем, как сформировать пары, узнайте, действительно ли они будут хорошо расти вместе.

Посадка-компаньон — это практика стратегического размещения определенных растений рядом друг с другом в саду, чтобы принести пользу одному или обоим. Это древняя техника, используемая тысячелетиями, но в последние поколения ее использование уменьшилось.

Использование хороших растений-компаньонов для помидоров — это отличный способ оптимизировать их здоровье и рост, но все может пойти не так, если вы выберете неправильных партнеров. Знать, что не сажать с помидорами, даже важнее, чем знать, какие растения полезны. GardeningKnowHow составил список нежелательного соседства для ваших томатов.

Какие преимущества имеет посадка растений-компаньонов

Тщательная посадка растений-компаньонов важна и предлагает несколько преимуществ:

  • Отпугивание или отпугивание садовых вредителей

  • Привлечение полезных насекомых, таких как опылители или паразитические осы-вредители

  • Обеспечение тени

  • Поддержка вьющихся и вьющихся растений

  • Улучшение здоровья и плодородия почвы

  • Подавление сорняков

  • Эффективнее использование садового пространства для выращивания большего количества растений

  • Улучшение вкуса

Хорошие растения-компаньоны для помидоров

Помидоры имеют много полезных растений-компаньонов, что дает вам множество вариантов. Идеальные травы для посадки с помидорами включают в себя базилик. множества блюд.

Попробуйте также выращивать лук-шнитт с помидорами. Эта вкусная трава прекрасно дополняет блюда из помидоров, но в саду она также полезна для отпугивания тли, паутинных клещей и нематод.

Морковь — одни из лучших овощных компаньонов для помидоров. Выращивайте ее между рядами помидоров, чтобы разрыхлить и аэрировать почву. Это улучшает здоровье корней у растений помидоров и помогает им расти более сильными. Выращивая морковь между помидорами, вы также можете более эффективно использовать пространство и увеличить урожай овощей.

Наконец, есть несколько великолепных цветов, которые можно посадить вместе с помидорами. Попытайтесь выращивать настурции, чтобы они служили ловушкой для вредителей, таких как гусеницы капустной моли, белокрылки и тли, а также чтобы привлекать питающихся тлей журчалок. Как вьющиеся растения, настурции также обеспечивают живой почвопокровный покров для подавления сорняков и удержания влаги.

Что нельзя сажать с помидорами

Хотя растения помидоров извлекают пользу от многих хороших компаний, у них также есть плохие компаньоны. Избегайте некоторых распространенных ошибок при посадке овощей-компаньонов, никогда не выращивая эти растения рядом с помидорами.

  • Капустные. Эти растения очень плохо сочетаются с помидорами. К ним относятся капуста, цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, кале и кольраби. Эти растения обычно вытесняют помидоры и выигрывают битву за питательные вещества в почве. Это может привести к тому, что растения помидоров останутся низкорослыми и слабыми, или они могут не иметь бутонов или плодов.

  • Кукуруза. Как и крестоцветные и помидоры, кукуруза привередлива. Она будет конкурировать с соседними помидорами за питательные вещества в почве. Кроме того, кукуруза произрастает очень высокой и затеняет растения вокруг нее. Помидоры лучше растут на полном солнце, поэтому любая тень от кукурузы будет вредна для их роста и плодоношения. Как будто этих причин было недостаточно, кукурузный ушник — это вредитель, питающийся как растениями помидоров, так и кукурузой. Совместное выращивание этих растений может привести к разрушительному заражению.

  • Фенхель. Известно, что этот вкусный овощ и трава уменьшают рост томатов растений поблизости. Фенхель оказывает подобное влияние на растения томатов, как и капустные. Кроме того, растения могут произрастать достаточно высокими, затеняя помидоры. Не только помидоры страдают от фенхеля. Это растение мало друзей на огородном участке, и лучше выращивать его на отдельной грядке или в контейнере, подальше от других овощей.

  • Баклажаны. Помидоры и баклажаны — пасленовые, поэтому они имеют схожие требования к выращиванию. Но это не делает их хорошими компаньонами. Они имеют схожие вредители и уязвимость к болезням, что делает нежелательной посадку их вместе. К тому же это увеличивает риск развития такой проблемы, как фитофтороз помидоров. Кроме того, помидоры могут быть вредны для баклажанов, поскольку они вырастают выше и затеняют их.

  • Картофель. Картофель также пасленовый, поэтому существуют подобные проблемы с посадкой его рядом с помидорами, как и с баклажанами. Самое главное, что картофель и помидоры имеют общий риск заражения болезнями и вредителями. Совместная посадка делает оба растения более уязвимыми. Еще одна проблема состоит в том, что выкапывание картофеля может потенциально повредить корни растений помидоров.

  • Укроп. На ранней стадии роста укроп может быть полезен для помидоров, отпугивая тлю своим запахом. Тля — это мелкие вредители, поражающие растения помидоров. Однако, когда укроп вырастает большим и достигает зрелости, он действительно может остановить рост растений помидоров, вытесняя их и убирая питательные вещества из почвы. Взрослое растение укропа также может повредить корни растений помидоров, растущих рядом.

  • Розмарин. Многие травы являются хорошими компаньонами для помидоров, но розмарин не является одной из них. Он может превзойти помидоры в конкуренции за питательные вещества в почве. Розмарин также нуждается в различных условиях выращивания, а это означает, что одно растение пострадает, если растет в более благоприятных условиях для другой.

  • Грецкие орехи. Если в вашем дворе есть грецкий орех, избегайте посадки помидоров рядом с ним. Грецкие деревья, особенно черные, выделяют в почву химическое вещество под названием юглон. Юглон вреден для здоровья и роста некоторых растений, включая помидоры. Если ваше пространство ограничено, вы можете выращивать помидоры на приподнятой грядке вблизи грецких деревьев. Только будьте осторожны, чтобы удалить из грядки опавшие листья и скорлупу грецких орехов, которая также содержит юглон.

Сопутствующие посадки — это разумный способ садоводства. Если вы любите свежие летние помидоры, используйте полезные растения-компаньоны рядом со своими растениями, чтобы оптимизировать рост и здоровье и избегайте плохих.

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