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Не сажайте их туда: 10 мест вашего сада, где никогда не будут расти помидоры
Хотя выращивание помидоров может быть достаточно простым, вы можете допускать эти простые ошибки, которые будут стоить вам урожая.
Помидоры никогда не следует сажать в неподходящих местах — плоды просто не будут расти.
Опытные садоводы поделились с Еxpress.co.uk главными вещами, которые следует избегать, выращивая собственные помидоры. Хотя помидоры считаются относительно неприхотливыми в уходе, когда дело доходит до самостоятельного садоводства, ключом к успешному выращиванию плодов является то, где вы их сажаете. Существует много ошибок новичков, которые садоводы совершают, даже не осознавая этого.
Если у вас помидоры задерживаются в росте, привлекают вредителей, страдают от грибковых заболеваний или дают мало плодов, возможно, вы уже сделали неправильный шаг. Сейчас сезон посадки, поэтому важно точно отметить, какие места в вашем саду необходимо избегать.
Низинные участки
Не сажайте томаты в низко расположенных участках, где вода может накапливаться или стекать некоторое время. Если они растут в зоне, где много воды, это может привести к ряду проблем, в частности болезни и гниению корней.
Участки с низким уровнем освещения
Помидорам нужно от шести до восьми часов солнечного света каждый день, чтобы расти сильными и здоровыми. Они лучше всего процветают на полностью солнечных участках и меньше — в затененных.
Участки посадки в прошлом году
Не совершайте ошибки, пересаживая рассаду томатов на то же место, что и в прошлом году. Эксперты утверждают, что севооборот является ключом к здоровому росту помидоров. Высаживание в этих зонах может способствовать не только болезням, но и вредителям, и делает ваши помидоры более склонными к увяданию.
Места скопления
Поток воздуха важен для здоровья ваших помидоров, поэтому ключевым является равномерное расположение растений не только друг от друга, но и от других растений. Эксперты объясняют: плохой поток воздуха может привести к проблемам с болезнями, если воздух застойный. Под землей растения томатов, слишком густо посаженные, будут конкурировать за ограниченные ресурсы (питательные вещества и воду) и могут плохо расти.
Тесные грядки и контейнеры
Посадка помидоров в тесных контейнерах или на грядках так же слишком ограничительна для них и создает угрозу для их потока воздуха. Выращивание в такой непосредственной близости повышает риск распространения болезней плодами и снижает урожайность.
Вблизи зданий
Помидоры не следует выращивать рядом с постройками, поскольку они рискуют не получать достаточно солнечного света или даже наоборот, получить слишком много тепла.
Недостаточная питательность почв
При выращивании помидоров следует избегать посадки на песчаных почвах, поскольку в них может не хватать питательных веществ, что приведет к плохому развитию плодов. Хотя уплотненная почва также вредит вашим растениям, поскольку она имеет плохой дренаж, и томаты могут страдать, поскольку корни не смогут разрастаться.
Места, склонные к поражению вредителями
Если вы сажаете помидоры вблизи старых растительных остатков и сорняков, это может негативно повлиять на рост ваших томатов, поскольку они склонны к появлению вредителей. Делая это, вы также можете подвергать свои плоды тлей, белокрылок, червей и других болезней.
Ограниченный доступ к воде
Эксперт по садоводству объясняет, что для того чтобы процветать, помидорам нужно достаточное количество воды, особенно в период плодоношения. Если они пытаются расти в местах, где нет доступа к дождевой воде или слишком далеко от шланга, это может привести к гниению верхушек и растрескиванию плодов.
Под деревьями
Посадка помидоров под деревьями будет предотвращать попадание солнца на растения, а также подвергать их воздействию чего-либо падающего с веток, включая птичий помет. В конце концов это приводит к плохому плодоношению с увеличением риска поражения вредителями или физических повреждений. Не говоря уже о том, что посадка слишком близко к деревьям черного грецкого ореха, которые выделяют юглон, вероятнее всего, приведет к гибели растений, поскольку он токсичен для помидоров.