Не сажайте их туда: 10 мест вашего сада, где никогда не будут расти помидоры

Помидоры

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Помидоры никогда не следует сажать в неподходящих местах — плоды просто не будут расти.

Опытные садоводы поделились с Еxpress.co.uk главными вещами, которые следует избегать, выращивая собственные помидоры. Хотя помидоры считаются относительно неприхотливыми в уходе, когда дело доходит до самостоятельного садоводства, ключом к успешному выращиванию плодов является то, где вы их сажаете. Существует много ошибок новичков, которые садоводы совершают, даже не осознавая этого.

Если у вас помидоры задерживаются в росте, привлекают вредителей, страдают от грибковых заболеваний или дают мало плодов, возможно, вы уже сделали неправильный шаг. Сейчас сезон посадки, поэтому важно точно отметить, какие места в вашем саду необходимо избегать.

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Низинные участки

Не сажайте томаты в низко расположенных участках, где вода может накапливаться или стекать некоторое время. Если они растут в зоне, где много воды, это может привести к ряду проблем, в частности болезни и гниению корней.

Участки с низким уровнем освещения

Помидорам нужно от шести до восьми часов солнечного света каждый день, чтобы расти сильными и здоровыми. Они лучше всего процветают на полностью солнечных участках и меньше — в затененных.

Участки посадки в прошлом году

Не совершайте ошибки, пересаживая рассаду томатов на то же место, что и в прошлом году. Эксперты утверждают, что севооборот является ключом к здоровому росту помидоров. Высаживание в этих зонах может способствовать не только болезням, но и вредителям, и делает ваши помидоры более склонными к увяданию.

Места скопления

Поток воздуха важен для здоровья ваших помидоров, поэтому ключевым является равномерное расположение растений не только друг от друга, но и от других растений. Эксперты объясняют: плохой поток воздуха может привести к проблемам с болезнями, если воздух застойный. Под землей растения томатов, слишком густо посаженные, будут конкурировать за ограниченные ресурсы (питательные вещества и воду) и могут плохо расти.

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Тесные грядки и контейнеры

Посадка помидоров в тесных контейнерах или на грядках так же слишком ограничительна для них и создает угрозу для их потока воздуха. Выращивание в такой непосредственной близости повышает риск распространения болезней плодами и снижает урожайность.

Вблизи зданий

Помидоры не следует выращивать рядом с постройками, поскольку они рискуют не получать достаточно солнечного света или даже наоборот, получить слишком много тепла.

Недостаточная питательность почв

При выращивании помидоров следует избегать посадки на песчаных почвах, поскольку в них может не хватать питательных веществ, что приведет к плохому развитию плодов. Хотя уплотненная почва также вредит вашим растениям, поскольку она имеет плохой дренаж, и томаты могут страдать, поскольку корни не смогут разрастаться.

Места, склонные к поражению вредителями

Если вы сажаете помидоры вблизи старых растительных остатков и сорняков, это может негативно повлиять на рост ваших томатов, поскольку они склонны к появлению вредителей. Делая это, вы также можете подвергать свои плоды тлей, белокрылок, червей и других болезней.

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Ограниченный доступ к воде

Эксперт по садоводству объясняет, что для того чтобы процветать, помидорам нужно достаточное количество воды, особенно в период плодоношения. Если они пытаются расти в местах, где нет доступа к дождевой воде или слишком далеко от шланга, это может привести к гниению верхушек и растрескиванию плодов.

Под деревьями

Посадка помидоров под деревьями будет предотвращать попадание солнца на растения, а также подвергать их воздействию чего-либо падающего с веток, включая птичий помет. В конце концов это приводит к плохому плодоношению с увеличением риска поражения вредителями или физических повреждений. Не говоря уже о том, что посадка слишком близко к деревьям черного грецкого ореха, которые выделяют юглон, вероятнее всего, приведет к гибели растений, поскольку он токсичен для помидоров.