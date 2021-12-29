Не скучная мебель в 2022 году: выбираем необычную кровать

Кровать – более чем привычный предмет мебели в спальной комнате. Дизайн и форма у большинства кроватей тоже привычные, стандартные и даже в какой-то мере банальные. Если вы хотите разнообразить интерьер чем-то необычным, дизайнерским и эксклюзивным, то мебель – это отличное направления для экспериментов.

Кровать двуспальная тоже может стать тем самым акцентным предметом, притягивающим взгляды и вызывающим приятное удивление. И выбирать есть из чего, от кроватей-подиумов и парящей мебели до кроватей-гнезд и мебели с круглым основанием.

Необычные формы

Стандартная кровать – это прямоугольник около двух метров длиной и шириной от 70 до 180 сантиметров. Есть и более просторные модели – длиной до 220 сантиметров и шириной 200 сантиметров. Такие кровати отлично подходят парам, которые любят свободу и раскидистые позы во время сна.

Более необычные варианты – это круглые и овальные кровати. Обычно их ставят не к стенке, а по центру комнаты или в спальной зоне квартиры-студии. Самый инновационный формат – это кровати-чехлы и кровати-коконы, которые закрывают спящего человека практически со всех сторон.

Интересный вариант, который находится в трендах – это кровати трансформеры, которые могут превращаться в двухъярусную мебель или даже в диван.

Необычный дизайн

Непривычной может быть не только форма, но конструкция и внешний вид мебели. Например, кровать может парить над полом – эффект левитации достигается путем скрытым монтажных элементов в стене у изголовья. Мебель может не иметь видимых царг, а также ножек и спинок – это кровати-подиумы.

Определенным спросом пользуются кровати в минималистическом дизайне, которые отлично вписываются в скандинавские и лофт интерьеры.

Интересный вариант для тех, кто ставит в приоритете комфорт – кровати-гнезда с мягким ложе и глубоким верхним слоем наполнителя.

Что касается расцветок, то в моду вновь возвращаются обивки пастельных тонов, от светло-розовых и бежевых до серых и почти-черных. Владельцам классических спален стоит обратить внимание на светло-желтые, розовые и благородно-зеленые оттенки, избегая слишком ярких вариаций.

Напоминаем, что для доступа к широкому ассортименту кроватей, в том числе нестандартной формы и необычного дизайна, стоит посетить тематические магазины мебели Киева – сделать это можно, как лично, посетив торговые центры, так и дистанционно. Например, на официальном сайте ТЦ 4ROOM.