Не спешите подшивать длинные штаны: блоггерша поделилась лайфгаком

В мире моды всегда есть место для новаторских идей и блоггеры знают об этом очень хорошо. Недавно в сети появился интересный лайфгак, который поможет сберечь ваши любимые длинные джинсы в собственном арсенале.

Lifestyle-блогерша Александра Чорий предлагает такой лайфгхак для модниц:

Вместо того чтобы спешить подшивать их, используйте обычные булавки.

Процесс прост: просто подверните джинсы и закрепите их изнутри булавкой. Теперь ваши джинсы можно носить как с каблуками, так и со спортивной обувью, сохраняя при этом стильный вид. Этот трюк позволит вам экспериментировать со своим образом и не ограничиваться рамками традиционной подшивки.

Итак, не торопитесь поддаваться сдержанному выбору и экспериментируйте со своим стилем, используйте новейшие лайфхаки от фэшн-блоггеров.

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