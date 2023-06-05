Не стоит их выбрасывать: пищевые отходы, которые можно использовать как удобрения и против насекомых

Если у вас нет компостной кучи или компостера, не беспокойтесь, так как некоторые бытовые отходы приносят пользу, если их внести прямо в землю.

Натуральные удобрения и средства против насекомых, не содержащие химии, - вот то, чему сейчас отдают предпочтение многие садоводы.

Садовые эксперты назвали Еxpress.co.uk четыре вида пищевых отходов, которые можно использовать в качестве инсектицидов и натуральных удобрений для вашего сада.

Шкурка банана

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Шкурка банана действует как инсектицид, а также как натуральное удобрение для многих видов растений.

Известно, что из банановых шкурок получается лучшее удобрение для роз. Приготовить такое удобрение несложно: шкурку банана можно просто положить на землю рядом с основанием кустов, но лучше будет измельчить кожуру, тогда она будет быстрее разлагаться.

Также садоводы говорят о том, что банановые шкурки хорошо отпугивают насекомых, некоторые даже рекомендуют натирать листья растений внутренней стороной банановых шкурок.

Ореховая и яичная скорлупа

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Ореховая и яичная скорлупа будут особенно полезны там, где почва нуждается в аэрации. Скорлупа помогает аэрировать тяжелую глинистую почву.

Также скорлупу можно использовать для удобрения и разрыхления почвы у комнатных растений.

Кофейная гуща

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Цветущий сад и плодоносный огород можно вырастить на кофейной гуще. Кофейная гуща богата азотом, поэтому является отличным дополнением к почве, особенно для огорода. Кофейную гущу особенно любят комнатные растения, а также лук, салат и кукуруза.

Кофейную гущу также можно использовать для предотвращения поедания растений такими вредителями, как слизни и улитки.

Корица

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Корицу также можно использовать для уменьшения роста грибков на растениях, особенно комнатных. Популярная праздничная специя обладает естественным противомикробным и антибактериальным действием, поэтому помогает защитить растения от болезней.

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