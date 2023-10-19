Не только из-за тепла: почему кошка любит спать у вас на коленях

Во многих домах, где есть кошки, существует эмпирическое правило: если она спит на вас, вам не разрешается шевелиться. Этот восхитительный и неудобный опыт стал источником бесчисленных оправданий отказа от всего: от социальных планов до работы.

Микель Дельгадо, консультант по поведению кошек из Сакраменто, объяснила в интервью изданию Inverse, почему наши кошки на самом деле это делают.

ПОЧЕМУ МОЙ КОТ СИДИТ НА МНЕ?

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На самом базовом уровне кошки любят теплые места, а мы являемся источником тепла. Термонейтральная зона кошки, или температура окружающей среды, которая поддерживает постоянное тепло тела животного, составляет от 38.0 до 39,5 градусов Цельсия, тогда как у человека – 36,6 градусов. Люди потеют и дрожат, а наша одежда сохраняет тепло. Кошки, даже в своих шубах, ищут тепла от солнечных пятен, обогревателей, ноутбуков и коленей, чтобы сохранить тепло.

"Я не хочу, чтобы это звучало так, будто кошки используют нас только для обогрева тела", - говорит Микель Inverse . "Но это определенно большой мотиватор".

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ, КОГДА МОЯ КОШКА СИДИТ У МЕНЯ НА КОЛЕНЯХ?

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Это практическое поведение имеет и социальную составляющую. Кошки, которым нравится общество друг друга, могут практиковать то, что Дельгадо называет "лежанием" или прижиманием друг к другу. Когда котенок заползает к вам на колени, он включает вас в свою социальную группу. Такое поведение может быть связано с тем, как он проводит свои первые дни. В течение первых трех недель своей жизни котята также не могут регулировать температуру своего тела.

"Они полностью полагаются на маму и своих однопометников, которые согреют их", - говорит Дельгадо. Они могут привнести такое поведение в свою жизнь, став взрослыми, или обнаружить, что предпочитают одиночество, а не объятия. Дельгадо говорит, что возраст от двух до семи недель - это решающий период для обучения общению с множеством новых людей.

"Котята, с которыми обращается множество разных людей и которые имеют положительный опыт в течение этого периода времени, с большей вероятностью будут чувствовать себя комфортно с множеством разных людей", - говорит Дельгадо, - "В отличие от котенка, с которым, возможно, занимается только один человек". Эта стадия развития может влиять на то, насколько приятна кошка в целом, в том числе на то, станет ли она домашней кошкой.

МОГУ ЛИ Я ПРИУЧИТЬ КОШКУ СИДЕТЬ У МЕНЯ НА КОЛЕНЯХ?

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Иногда нужно просто любить своего кота. Дельгадо призывает владельцев кошек уважать желания своих питомцев, если они сразу же прыгают на пол или сопротивляются, когда вы пытаетесь удержать их на коленях. Если вы будете слишком усердно стараться их удержать, это может иметь неприятные последствия и привести к царапинам. Она говорит, что можно использовать лакомства, чтобы научить их запрыгивать к вам на колени и оставаться там, но это не гарантировано. Если положить одеяло на колени, это будет более заманчивым вариантом, но в конечном итоге все зависит от конкретной кошки. Однако есть искусство вставать с кошкой на коленях.

"Сделайте этот переход как можно более мягким", - советует Дельгадо. Попробуйте прикоснуться к ним там, где они обычно не против, и это будет сигналом, который их разбудит. Медленно встаньте, чтобы у них было достаточно времени спрыгнуть вниз. Внезапное удаление приятных теплых коленей может их взволновать. Скорее всего, они не поранятся, но грубое пробуждение не заставит их чувствовать себя хорошо. Кошки проявляют привязанность многими другими способами, в том числе медленным морганием и даже сидением спиной к вам, поэтому важно видеть, как ваша кошка проявляет свою любовь, даже если она не дремлет у вас на коленях.

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