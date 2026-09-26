Не только стены: 5 вещей, которые краска превратит в стильный декор / © Credits

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Чтобы освежить интерьер, не обязательно покупать новую мебель или начинать ремонт. Иногда достаточно небольшой банки краски и смелости экспериментировать, об этом рассказало издание Real Simple. Причём красить можно не только очевидные поверхности.

Пространство за рабочим столом

Можно использовать насыщенный синий цвет, чтобы создать своеобразный фартук за детским письменным столом. На фоне обычной белой стены и металлических полок такая зона сразу станет более выразительной и будет напоминать отдельный маленький кабинет.

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Внешняя часть ванны

Ванну тоже можно покрасить, например, её внешнюю поверхность в насыщенный красный оттенок. Тогда ванна будет выглядеть эффектно, а сантехника сразу станет акцентом в интерьере. При этом стоит выбирать краску, которая выдерживает влагу, подходит для фарфора и не трескается после высыхания.

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Лестница

Лестница может стать главной декоративной деталью дома. Её можно обновить с помощью двух цветов, например, нежного розового и голубого. Такое сочетание освежит классический интерьер и придаст ему современный настрой.

Оконные рамы

Почему бы не сделать акцент там, куда мы обычно даже не смотрим. Можно покрасить наличники и оконные детали в яркий красно-оранжевый оттенок. Он привлекает внимание к окну и одновременно подчеркивает пейзаж за ним.

Нарисованные молдинги

Эта идея формально касается стен, но настолько креативна, что её сложно обойти стороной. Если у вас есть талант и желание, можно вручную нарисовать на стенах декоративные молдинги. Они придают цвет и характер дому, а также создают эффект дорогого интерьерного решения без затрат на настоящую декоративную лепнину.

Краска может стать одним из самых простых способов изменить атмосферу в доме. Не бойтесь выходить за пределы стен, и для такого эксперимента вовсе не обязательно покупать целое ведро краски — иногда достаточно одной маленькой банки.

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