Не требуют ухода: 5 выносливых многолетних растений, которые процветают в сухих забытых уголках сада

Лаванда / © Credits

Магия выносливых засухоустойчивых растений в том, что вы сажаете их и часто поливаете молодые растения, пока они не приживутся. Затем они закаляются и позволяют вам заниматься своей жизнью.

GardeningKnowHow обращает наше внимание на пять замечательных, простых в уходе многолетних растений, которые хорошо подойдут и для тех, у кого есть сухие уголки сада.

Лучшие засухоустойчивые многолетния растения для сухих уголков

Пусть вас не пугает описание. Эти пять растений не являются костлявыми кустами с мелкими, тусклыми цветами. Эти шесть многолетних растений демонстрируют одни из лучших цветений в саду. Но они нуждаются в значительной помощи, как только их корневая система сформируется.

Конечно, они оценят время от времени полив, но если вы забудете или уедете куда-то на несколько месяцев, они прекрасно справятся с любым дождем.

Английская лаванда

Английские лаванды имеют яркие фиолетовые цветы, увенчивающие серо-зеленые листья, создавая великолепное цветущее растение, которое выглядит как воздушный кустарник. Цветы появляются летом и цветут месяцами, наполняя садовый уголок своим узнаваемым ароматом.

Дайте растению солнечное место и хорошо дренированную почву — оно не будет просить большего. Она процветает почти на любой почве, а ее цветение привлекает опылителей, включая пчел и бабочек. Лучше всего покупать молодое растение, поскольку лаванду трудно вырастить из семян, и вам нужно будет поливать ее еженедельно в течение первых нескольких месяцев. Как только она приживется, обычно достаточно поливать ежемесячно.

Агастахис

Агастахис предлагает много и требует мало. Это травянистое многолетнее растение радует сад своими яркими цветами цветов от насыщенного фиолетового до синего, оранжевого, белого, красного и розового. Листья имеют мятный аромат, и вы даже можете есть листья и цветы.

А агастахис любит тех, кого вы любите в саду, то есть: всех опылителей. Пчелы и бабочки слетаются к цветам, как булавки к магниту. Но это растение устойчиво как к оленям, так и к кроликам. Оно может вырастать до 2 м в высоту, разрастаться до 1 м в ширину и цвести все лето. Как только растение приживется, ему нужно мало воды, но периодический глубокий полив поможет ему выдержать цветение.

Тысячелистник

Забавно, как все эти засухоустойчивые многолетние растения привлекают опылителей, но, кажется, они это делают. Тысячелистник не является исключением. Опылители (включая бабочек) и полезные насекомые слетаются к соцветиям с плоскими верхушками. В дикой природе цветы тысячелистника белые, но есть несколько сортов, которые красные с желтыми серединками, а полностью желтые сорта также замечательные. Листья также красивые, папоротникообразные и ароматные.

Сажайте тысячелистник в солнечных местах. Почва должна хорошо дренироваться. В противном случае тысячелистник не прихотлив и лучше растет на бедной почве, чем на богатой. Как только растение сформирует корневую систему, оно очень засухоустойчиво и совсем неприхотливо в уходе. Не используйте удобрения; оно в них не нуждается. В общем, тысячелистник — лучший выбор для устойчивого развития ландшафтов.

Кореопсис

Мне просто не нравится общее название «тиковые семена», и оно не передает всей красоты удивительного растения кореопсиса. Это любимец фанатов благодаря своим долго цветущим цветам. Они немного похожи на ромашки, но лепестки ярких цветов, таких как желтый, красный, оранжевый, розовый и фиолетовый. Они просто никогда не перестают цвести, от начала лета до осенних заморозков. Цветы маленькие, но их так много, что их невозможно сосчитать, они сидят на разветвленных стеблях.

Само собой разумеется: пчелы и бабочки любят его нектар, но мелких птиц в ландшафте также привлекает кореопсис из-за семян. Он устойчив к оленям и переносит условия, которые могут привести к гибели многих растений, включая жару, влажность и засуху. Найдите классическое разноцветное растение кореопсиса, которое не опустошит ваш кошелек!

Перовския лебедолистная

Перовские лебедолистная предлагает легкий опыт выращивания и впечатляющий визуальный вид. Этот засухоустойчивый многолетник, как и лаванда, имеет нежные серебристо-серые листья и впечатляющие фиолетовые цветы. Он визуально потрясающий и добавляет элегантности сухому уголку сада.

Посадите ее в место, которое получает не менее шести часов прямого солнца ежедневно. Дренаж также важен. Но при условии соблюдения этих условий растение вырастает до потрясающего экземпляра 5 футов (2 м). Поливайте экономно, как только растение приживется.

