Не убейте их любовью: шесть советов от эксперта по уходу за комнатными растениями

Когда заканчивается сезон садоводства, все наше внимание переключается на комнаты растения. И тут главное - "не задушить свои вазоны в объятиях любви".

Довольно часто мы вынуждены констатировать, что тот или иной любимый комнатный цветок уже не спасти. В большинстве случаев это происходит из-за нерегулярного и преимущественно избыточного полива.

Эксперт по садоводству Дэвид Домони поделился с Еxpress.co.uk советами по поддержанию здоровья комнатных растений. Вот шесть главных советов Дэвида.

Не убивайте их заботой

Большинство комнатных растений погибает от слишком тщательного ухода. Дело не в пренебрежении, а в том, что растения слишком часто поливают. Владельцы комнатных растений, у которых есть растения в декоративных горшках без отверстий на дне, рискуют их просто утопить.

Избыточная вода всасывается компостом, вытесняет воздух и растение начинает гнить. Лучше увидеть, как растение увядает, а затем полить, чем перелить ваш цветок. В первом случае после полива цветок быстро восстановится. Во втором - погибнет.

Чтобы полить разом все цветы и не перелить их при этом, вы можете набрать в ванную воду примерно примерно на 3-5 см и поставить в нее все комнатные растения. Оставьте их примерно на час, чтобы они набрали столько воды, сколько им нужно, а затем дайте им стечь и поставьте их обратно на подоконник.

Найдите им правильное место

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У большинства людей, у которых есть подоконники, возникает соблазн поставить на них свои комнатные растения, чтобы украсить комнату, давая растениям необходимый солнечный свет. Тем не менее подоконники подходят не всем растениям, особенно если окно выходит на солнечную сторону. Такие растения, как суккуленты и кактусы, могут хорошо выживать при ярком солнечном свете, но многие другие растения вообще не приживаются и могут столкнуться с такими проблемами, как ожоги листьев.

Большинству растений подходит яркий, но непрямой солнечный свет. Кроме того, на подоконниках у растений могут возникать и другие проблемы: сквозняки и перепады температур.

Создайте влажную среду

Одна из вещей, которая действительно необходима растениям, — это высокая влажность вокруг растения.

Поместите в блюдце вазона немного гравия, затем полейте его водой, чтобы вода была внутри и вокруг гравия, но не покрывала его с верхом. Использование гравия принесет пользу растениям двумя способами: гравий будет гарантировать, что растение не сидит в воде, но вода внутри гравия будет испаряться и создавать влажную среду вокруг растения.

Отстаивайте воду для полива

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Эксперт по садоводству заявил, что всегда лучше поливать растения дождевой водой, так как в ней меньше химических веществ по сравнению с обычной водопроводной водой. Но в условиях городской среды собирать дождевую воду будет сложно, кроме того, не везде дождевая вода достаточно чистая, поэтому постарайтесь набирать воду для полива заранее и отстаивать ее.

Дайте им отдохнуть

В весенние и летние месяцы растения активны, и их можно регулярно подкармливать, чтобы они цвели и шли в рост.

Но осенью и зимой лучше отказаться от удобрений, уменьшить количество воды и дать период отдыха, в котором растения нуждаются.

Устройте им санаторий, пока вы в отпуске

Для тех, кто уезжает в отпуск и хочет сохранить растения живыми, не отдавая ключ от входной двери соседу, есть простой способ ухаживать за цветами. Все, что вам нужно сделать, - это взять несколько старых полотенец и положить их на дно ванны, вставить пробку и включить воду, чтобы полотенца намокли. Поставьте свои растения на эти полотенца. Это будет мотель для них на время вашего отдыха. В ванной будет влажно и растения смогут впитать немного воды из полотенца. Конечно, это все подойдет только тем, у кого в ванную комнату проникает свет.

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