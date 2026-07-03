Не уничтожайте их: 10 прекрасных сорняков, которые приносят красоту и пользу вашему саду

Полевые цветы / © Credits

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Прополка — это самая ненавистная работа садоводов. Однако появление сорняков во многих садах на выставке цветов в Челси меняет наше восприятие.

Что нам делать с сорняками сейчас — вырывать их или оставить в покое, рассказывает Gardens Illustrated.

Это актуальная тема в садоводстве, вызывающая множество дискуссий о преимуществах и недостатках так называемого «дикого» садоводства. В то время как такие крупные фигуры, как Алан Титчмарш и Монти Дон, выступают за более традиционное садоводство, новые деятели отдают предпочтение более современному, натуралистическому подходу, который предполагает культивирование, а не уничтожение «сорняков».

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Сегодня даже существуют питомники растений, которые продают «изысканные» сорта одуванчиков, чертополоха и крапивы. А ещё есть целые сады, предназначенные для создания среды обитания для дикой природы, такие как замок Кнепп в Восточном Сассексе.

Многие «сорняки» могут служить отличными источниками нектара для местных опылителей, включая пчел, бабочек и молей, или прекрасными кормовыми растениями для их голодных гусениц. Эти насекомые, в свою очередь, будут привлекать птиц и других крупных диких животных, помогая создать особую среду обитания для всех этих существ в вашем саду.

Однако, как и в случае с любым растением, может потребоваться небольшое вмешательство, например, удаление сухих соцветий самых «проблемных» экземпляров, когда их цветы зацветают, чтобы предотвратить образование семян.

Если вы подумываете о том, чтобы превратить часть своего участка в поле для местных полевых цветов, ранее известных как «сорняки», вот топ-10 самых красивых и наиболее благоприятных для дикой природы видов.

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Ланцетник

Ланцетник / © Associated Press

Лютики относятся к семейству лютиковых, имеют чашеобразные цветки желтого или белого цвета. Цветущие летом разновидности могут вырастать примерно до 90 см в высоту или стелиться по земле.

Трава Роберта

Одно из дикорастущих растений, привлекающих опылителей, — трава Роберта или герань Роберта (журавец вонючий) — получила своё название благодаря тому, что в прошлом использовалась в качестве традиционного растительного средства от желудочных заболеваний. Она свободно разрастается, однако неглубокие корни позволяют легко вырывать или рыхлить её, если она растёт в нежелательных местах.

Одуванчики

Одуванчик / © Credits

Скромный одуванчик принадлежит к роду Taraxacum, насчитывающему 200 видов растений. Долгое время она была проклятием садоводов, стремившихся к идеальному газону, но при выращивании одуванчики могут стать прекрасным дополнением к салатам, а из их корня можно приготовить восхитительный сироп.

Лесная бугила

Эфирное зонтичное растение, бугила лесная, прекрасно себя чувствует как в живой изгороди, так и в саду. Легко колыхаясь на ветру, она придает бордюру высоту, не загораживая вид. Не следует путать её с гигантским борщевиком, сок которого может вызвать фитофотодерматит, если кожа, попавшая в сок, окажется на солнце.

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Знит узколистный

Узколистный знит, который часто радует неожиданным появлением радостного розового цвета на заброшенных пустырях или обочинах, евфемистически называется «успешным колонизатором» Фондом дикой природы.

Растительность плющевидная

Глехома плющевидная совсем не похожа на обычный плющ, относящийся к семейству Glechoma или «мертвой крапивы». Это вечнозелёное многолетнее растение с мелкими фиолетово-голубыми, белыми или розовыми цветками, распускающимися весной.

Вероника

Как правило, это низкорослое растение, образующее коврики; оно любит ползти по газонам с полевыми цветами. Она может раздражать садоводов, поскольку с легкостью укореняется в обычных газонах и достаточно низкорослая, чтобы избежать косилки, но вероника обыкновенная (Veronica chamaedrys) более прямостоячая, чем другие виды. Вероника может бороться с эрозией почвы и обеспечивает нектаром одиноких пчел и гусениц.

Клевер

Клевер / © Credits

Клевер — настоящий подарок для пчел и бабочек — легко выращивается и хорошо растет среди полевых цветов или в декоративных бордюрах. В отличие от некоторых других местных полевых цветов из этого списка, Trifolium ochroleucon становится всё более редким растением в дикой природе, и садоводы могут сеять его, чтобы помочь сохранить этот вид.

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Красная смелка

Однозначно скорее розовая, чем красная: если вы найдете эти кусты, которые прекрасно себя чувствуют в вашем саду, у вас должна быть хорошо дренированная, умеренно плодородная почва, поскольку красная смелка не любит, когда корни стоят в воде. Также она понравится прибрежным садам.

Красная валериана

Благодаря длительному периоду цветения это растение чрезвычайно привлекательно для широкого спектра насекомых и может проникать во всевозможные укромные уголки и щели, легко размножаясь по всему саду.

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