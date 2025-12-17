Пузырчатая пленка / © ТСН

С приближением Рождества наши дома начнут заполняться праздничными поздравлениями и почтовыми отправлениями.

Наряду с подарками для наших близких нас также будут встречать множество посылок, от картонных коробок до полиэтиленовых пакетов. Однако, прежде чем тянуться к мусорной корзине, почитайте советы Ехргеѕѕ.co.uk, который рассказывает, как использование пузырчатой пленки может положительно повлиять на ваш сад.

Утепление сарая для инструментов

Пластиковую пленку можно использовать для утепления вашего садового сарая, пока холодная погода продолжается. Утепление вашего садового сарая важно, поскольку оно помогает регулировать температуру, предотвращает образование влаги и конденсата, а также защищает как конструкцию, так и любые предметы, хранящиеся внутри, от повреждений.

Кроме того, это также делает ваш садовый сарай гораздо более удобным для использования круглый год, будь то офис, мастерская или место для хранения, а утепление вашего садового сарая сохранит его теплее зимой и прохладнее летом.

Пузырчатая пленка идеально подходит для тех, кто хочет быстро сделать все самостоятельно, не выходя за покупкой материалов. У многих из нас упаковка уже есть дома.

Просто разрежьте пузырчатую пленку нужного размера и закрепите ее на стенах сарая. Пузырчатая пленка — один из лучших вариантов, если у вас ограниченный бюджет, и идеально подходит для этого времени года, когда многие из нас покупают подарки и получают доставку. Вместо того, чтобы выбрасывать, вы можете повторно использовать остатки упаковки, чтобы утеплить свой сарай. Просто отмерьте и нарежьте полоски пузырчатой пленки, наложите их внахлест для лучшего покрытия и прикрепите степлером к стеновым панелям. Для большего тепла или более аккуратного вида вы даже можете покрыть их фанерой.

Растения с пузырчатой пленкой вокруг горшков

Пузырчатая пленка может утеплить и горшки для растений, и теплицы.

Сараи — не единственное место в саду, которое может получить пользу от пузырчатой пленки, поскольку ее можно использовать для защиты растений.

Низкие температуры и мороз могут повредить растения, и часто они не могут от них восстановиться. Мешки из мешковины можно использовать для защиты и изоляции внешних контейнеров от мороза, но пузырчатая пленка также может выполнять ту же работу.

Когда непрактично поднимать или перемещать нежные растения, лучший способ защитить их от зимнего холода и сырости — это обернуть горшки пленкой. В открытых или холодных местах даже относительно выносливые растения могут нуждаться в защите.

Садовник Монти Дон также является поклонником этого метода, поскольку он использует пузырчатую пленку в своей теплице. Очевидно, это защищает растения, но также значительно снижает расходы на отопление, утверждает он. Его пузырчатая пленка согревает теплицу уже около шести-семи лет, и она снимается каждый год и держится на месте просто с помощью бамбуковых палок. Это на самом деле самый эффективный метод, он очень прост, но он работает, говорит Монти Дон.