Не выбрасывайте ее: как яичная скорлупа может спасти томаты от болезней и повысить урожайность

Яичная скорлупа / © Credits

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В следующий раз, когда вы разобьете яйцо на кухне, сохраните скорлупу. Яичная скорлупа содержит важные питательные вещества, которые могут обогатить ваш компост или подкормить растения. Использование яичной скорлупы на помидорах полезно для улучшения общего здоровья, отпугивания вредителей и профилактики болезней.

Выбирая лучшее удобрение для помидоров, важно учесть все необходимые макро- и микроэлементы, включая азот, фосфор и калий, а также кальций, магний, железо, серу и другие микроэлементы. Яичная скорлупа в основном содержит кальций, который необходим для борьбы с гниением верхушек. Она является ключевым ингредиентом во многих рецептах домашних удобрений для помидоров, но также может использоваться как дополнение к готовым магазинным подкормкам.

Если вы хотите научиться выращивать помидоры как профессионал, то удобрение — отличное начало, поскольку правильный баланс питательных веществ имеет решающее значение для выращивания здоровых, устойчивых к болезням растений с обильными плодами.

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О пользе яичной скорлупы и о том, как именно ее надо использовать, рассказывает GardeningKnowHow.

Какую пользу яичная скорлупа может принести вашим растениям помидоров

Основная цель хранения яичной скорлупы для ваших растений помидоров — использовать ее как натуральное удобрение, но есть и другие преимущества. Вот несколько преимуществ, которые вы можете получить от яичной скорлупы, в зависимости от того, как вы ее используете для своих растений помидоров:

Яичная скорлупа естественным образом добавляет кальций и другие питательные вещества в почву. Яичная скорлупа состоит из натурального органического материала, особенно богатого кальцием. Когда ее измельчают и добавляют в почву, яичная скорлупа добавляет эти питательные вещества, которые ваши растения помидоров поглощают через корни.

Увеличение содержания кальция для растений помидоров поможет предотвратить гниение цветков и плодов. Это разрушительное заболевание приводит к гниению плодов с цветков (противоположного конца от стебля). Оно вызвано дефицитом кальция.

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Добавление разбитой яичной скорлупы в почву улучшает ее структуру, разрыхляя ее естественным путем. Это позволяет большему количеству кислорода и воды протекать, что помогает создать лучшую почву для помидоров.

Если ваша почва кислая, щелочность яичной скорлупы может в определенной степени снизить pH почвы.

Разбитая яичная скорлупа в почве также может отпугивать слизней. Острые края и высушивающий эффект скорлупы не дают им попасть в почву вокруг растений помидоров.

Достаточно ли яичной скорлупы для подкормки помидоров

Хотя яичная скорлупа может быть полезным натуральным удобрением и профилактической мерой против гнили цветков, она не обеспечивает достаточно питательных веществ, чтобы быть вашим единственным удобрением. Помидоры требуют много питательных веществ в течение вегетационного периода. Используйте яичную скорлупу как дополнение к компосту или соответствующего магазинного удобрения.

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Как подготовить яичную скорлупу для растений помидоров

Первый шаг в использовании яичной скорлупы для подкормки растений — это ее мытье и сушка. Это не является абсолютно необходимым, но это сделает вашу работу по созданию удобрения из яичной скорлупы легче и чище. Вы, вероятно, захотите хранить яичную скорлупу, когда будете ее использовать. Если вы ее не помоете, остатки яиц могут сгнить и вонять.

Чистую, сухую яичную скорлупу также легче измельчить, что является следующим шагом. Вам нужно измельчить или растереть скорлупу на как можно более мелкие кусочки. Как и компост, скорлупу нужно достаточно хорошо измельчить, чтобы она вошла в почву, а корни растений могли поглотить из нее питательные вещества.

Для наилучших результатов используйте блендер или кухонный комбайн, чтобы измельчить яичную скорлупу в порошок. Добавьте его в посадочные ямы, если вы используете рассаду, или смешайте немного с компостом или почвой для засыпки. Если ваши помидоры уже в земле, посыпьте порошок яичной скорлупы у основания растений. Немного вотрите его в почву мастерком или руками и тщательно полейте.

Избегайте этих ошибок с удобрениями для яичной скорлупы

Чтобы быть полезным удобрением, яичную скорлупу действительно нужно измельчить в порошок. Не помешает добавить большие кусочки скорлупы в почву, но это не добавит много полезного кальция. С другой стороны, работа с порошком яичной скорлупы может быть сложной и потенциально вредной. Вы должны избегать вдыхания пыли и порошка, которые вы создали.

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Во время приготовления порошка яичной скорлупы не снимайте крышку с блендера, пока пыль не осядет. Будьте осторожны, обращаясь с созданным порошком. Используйте его осторожно, чтобы избежать образования пыли, которую вы можете вдохнуть.

Как использовать яичную скорлупу как добавку к почве

Вам не нужно превращать яичную скорлупу в мелкий порошок, если вы используете ее как добавку к почве, а не как удобрение. Вымойте и высушите скорлупу и измельчите ее на мелкие кусочки. Смешайте их с почвой или компостом, который вы будете использовать при посадке помидоров.

Если вы хотите использовать яичную скорлупу для отпугивания слизней, смешайте ее с поверхностью почвы вокруг основания каждого растения томата. Вы также можете стратегически разместить несколько более крупных кусочков скорлупы в почве, чтобы они мешали слизняку двигаться к нему.

Используйте яичную скорлупу для выращивания семян

Вот еще один интересный способ использования яичной скорлупы: используйте их как естественные контейнеры для выращивания семян помидоров в помещении. Хитрость здесь в том, чтобы открыть яйцо таким образом, чтобы вы все еще могли использовать скорлупу. Используя яйца, разбейте их посередине. Это оставит у вас два достаточно больших горшка. После очистки вы можете добавить хорошую смесь для горшков и посадить растения так же, как и с лотком для семян: поддерживайте почву влажной и теплой, пока прорастают семена.

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Когда наступит время пересадки, немного измельчите скорлупу, если корни еще не прорвались сквозь нее. Добавьте всю скорлупу в посадочную яму снаружи. Скорлупа разрыхлит почву и добавит некоторые питательные вещества, когда разлагается.