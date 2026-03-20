Не выбрасывайте их: 10 способов использовать картонные коробки из-под яиц в саду

Ехргеѕѕ.co.uk рассказали, что можно сделать с коробками из-под яиц в вашем саду.

Консультирует эксперт по садоводству Бенджамин Ванхимс.

Большинство из нас тратит их много за год, но у них так много применений в саду, и как только вы узнаете, на что они способны, вы больше никогда их не выбросите.

Используйте их для прорастания картофеля

Бенджамин говорит, что самый распространенный способ использования картонной коробки из-под яиц в саду — это помочь прорастить картофель перед посадкой. Это процесс, который позволяет ему прорасти перед посадкой в землю, что позволяет дать более ранний урожай.

Каждый из этих маленьких стаканчиков имеет идеальный размер для того, чтобы удерживать наш семенной картофель таким образом, чтобы он чувствовал себя наилучшим образом, пока прорастает на солнечном подоконнике или скамейке в теплице.

Заменяйте ими пластиковые контейнеры для рассады

Лотки для яиц являются подходящей альтернативой лоткам для растений благодаря размерам и материалу, из которого они изготовлены. Прежде чем использовать коробки как лоток для растений, Бенджамин советует садоводам сделать в них отверстие, чтобы лишняя влага могла вытекать.

Для выращивания моркови

Еще один способ, которым Бенджамин любит использовать лотки для яиц, — это выращивание моркови. Он говорит, что можно удалить дно каждой секции, замочив ее в воде, а затем отщипнув дно, давая корням пространство для роста.

Используйте в качестве мульчи

Затем это можно посадить в землю, при этом картон будет служить мульчей. Второй вариант — поместить лоток для яиц поверх почвы, сделать отверстие в дне и зашить семена в отверстие, прежде чем покрыть смесью для горшков.

Используйте как емкость для хранения семян

Вы можете засыпать в лотки семена, которые будете хранить на следующий год, подписав каждую ячейку.

Выращивайте в них лук

Если в каждую ячейку посадить луковицу, предварительно оторвав дно, после прорастания будет очень удобно разделить лоток на ячейки и высадить луковицы в грунт.

Храните в них помидоры

Часто бывает, что садоводам негде хранить томаты, которые никак не хотят созревать. И здесь нам опять же пригодятся яичные лотки. В каждую ячейку положите помидор и поставьте в прохладное темное место.

Помогает собирать слизней

Если перевернуть лоток и поставить его на солнечную грядку, под ним будет прохладно и слизни с радостью будут заползать под него. Вам останется лишь перевернуть лоток и собрать незваных гостей.

Отель для насекомых

Также вы можете создать из лотков замечательный отель для насекомых. Разрежьте лотки, сложите плотно друг к другу и положите в коробку, которая защитит ваш отель от дождя.

Материал для компоста

Яичные лотки сделаны из бумаги, а это значит, что они будут отличным материалом для компоста. Просто измельчите их и поместите в компостную яму.