Не выбрасывайте их: 7 способов повторного использования старых полотенец в саду

Полотенца / © Credits

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Старые полотенца могут пригодиться в саду. Полотенца созданы для впитывания влаги, они прочные, их легко разрезать или сложить. Зачем их выбрасывать, если можно найти им новое применение?

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Держите один под рукой на случай внезапных заморозков

Никогда не знаешь, когда наступит такая неожиданная морозная ночь. Старое полотенце можно использовать в качестве временной защиты для уязвимого растения, когда прогнозируются заморозки: идея заключается в том, чтобы накрыть растение и удержать часть тепла, исходящего от почвы вокруг него.

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Однако здесь есть важный нюанс: не стоит просто бросать тяжелое полотенце на нежные листья и оставлять его там. Оно не пропускает воздух и свет, — говорит он, — поэтому его следует закрепить так, чтобы оно не давило на растение. Также обязательно снимите его, как только температура поднимется выше нуля. По сути, это полезная экстренная мера, а не полноценная замена надлежащей зимней защиты; гораздо эффективнее будут специальные средства, такие как защитные чехлы для растений от заморозков. Но если доставка вашего растения запланирована уже после первых заморозков, поверьте: лучше иметь под рукой старое, немного потёртое полотенце, чем позволить любимому растению провести ночь так, будто его оставили в морозильной камере.

Сделайте фитиль для полива

Да, старые полотенца можно использовать для организации медленного полива — это особенно удачный лайфхак для растений в горшках, которые быстро пересыхают. Это отличный вариант, если вы уезжаете из дома на несколько дней. Можно использовать полоску старого хлопчатобумажного полотенца, чтобы перенести воду из ёмкости в почву.

Этот метод работает благодаря капиллярному эффекту: просто отрежьте узкую полоску хорошо впитывающего хлопкового полотенца, тщательно смочите её, а затем поместите один конец в ёмкость с водой, а другой — в почву. Когда полотенце высыхает, оно может подтягивать воду из резервуара к растению.

Это не так эффективно, как, скажем, терракотовый горшок с системой автополива, обеспечивающий полив в течение недели, но в крайнем случае вполне подойдет. Только не забудьте опробовать этот метод перед отъездом, ведь разные полотенца впитывают и пропускают воду с разной скоростью; вряд ли вы захотите вернуться домой и увидеть либо пересохшее растение, либо горшок, превратившийся в болото.

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Используйте в качестве подстилки во время пересадки

Конечно, это, возможно, не самый интересный способ использования старого полотенца, но именно такой, который я готова применить немедленно.

Речь здесь идет не столько о пользе для растения, сколько о том, чтобы не нагрязнить. Подстелите старое полотенце под горшки, когда пересаживаете растения, делите их или наполняете контейнеры почвой. Оно уловит рассыпанный компост, пролитую воду и все те мелкие частички земли, которые каким-то чудом разлетаются на несколько метров от места, где вы работаете.

Закончив работу, полотенце можно вытряхнуть на улице и, при необходимости, постирать. Это делает такой лайфхак особенно удобным для тех, кто, как и я, иногда пытается пересадить растение в помещении, а потом целый час находит землю в самых неожиданных местах.

Лишите сорняки света

Для борьбы с особо упорными сорняками старое полотенце из натуральных волокон можно использовать в качестве временного покрытия, блокирующего свет. Если вы расчищаете участок, то можете накрыть его на некоторое время, чтобы перекрыть сорнякам доступ к свету. Принцип здесь тот же, что и в других методах подавления сорняков: перекройте доступ света — и растениям под таким укрытием станет значительно труднее выживать. Впрочем, это временная мера, а способ навсегда — закопать полотенца под клумбой. Выбирайте полотенце из 100% хлопка, прижмите его чем-то тяжёлым, чтобы оно не сдвигалось, и уберите, когда будете готовы заняться этим участком (или воспользуйтесь специальным биоразлагаемым материалом для защиты от сорняков).

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И, как всегда, проверяйте состав ткани, прежде чем использовать полотенце в саду, ведь синтетические волокна здесь не подойдут.

Сделайте бесплатную подстилку для колен

Зачем что-то покупать, если у вас уже есть отличный мягкий материал? Возьмите старое полотенце, сложите его в несколько раз — и получите удивительно удобную подстилку под колени для прополки, посадки луковиц или выполнения других работ, требующих длительного пребывания на коленях.

Самое приятное, что после работы его можно просто постирать в стиральной машине. Если почва очень влажная, я бы подложила под него что-нибудь водонепроницаемое, ведь само полотенце не гарантирует, что вы останетесь совершенно сухими. Впрочем, для обычных садовых работ это отличный и простой способ подарить старому полотенцу вторую жизнь.

Держите в сарае полотенце для грязной работы

Если у вас есть старое полотенце, которое не жалко, отнесите его в сарай — оно пригодится, когда придется иметь дело с грязью. Держите такое полотенце в сарае для инструментов. Им можно вытереть грязь и влагу, прежде чем убрать инструменты на место.

Это не так эффектно, как некоторые другие идеи, но именно такие привычки пригодятся, если вы регулярно занимаетесь садоводством. Быстрая протирка предотвращает прилипание грязи к инструментам и удаляет лишнюю влагу перед тем, как убрать их на хранение. А поскольку вы сознательно выделили одно полотенце как «садовое», никто случайно не возьмет его после душа.

Отправьте его в компост

В конце концов, даже самое прочное садовое полотенце изнашивается, но если он изготовлен из натуральных волокон, пригодных для компостирования (таких как хлопок, шерсть или лен), это не обязательно означает, что его нужно сразу выбрасывать в мусор.

Когда он окончательно износится, проверьте, из чего он сделан. Если это натуральное волокно, порежьте его — и можно отправлять в компост.

Я бы посоветовала сначала проверить этикетку и удалить все синтетические элементы, например, участки с высоким содержанием полиэстера, декоративную отделку или сами этикетки. Если разрезать полотенце на более мелкие кусочки, оно будет быстрее разлагаться.

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