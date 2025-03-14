Не выбрасывайте: как использовать старые коробки с пользой для сада

Старые картонные коробки могут получить вторую жизнь в саду и стать полезным материалом по уходу за почвой и растениями. Главное – правильно их использовать.

Перед тем, как использовать картон в саду, важно выбирать экологически чистые варианты, об этом рассказал садовник Patrick Vernuccio. Следует использовать картон без красителей, чернил и воскового покрытия. Обязательно нужно удалить все этикетки и клейкую ленту. У некоторых коробок есть специальные маркировки, указывающие на их пригодность для компостирования или вторичной переработки.

Полезные способы применения картона в саду

Мульча для грядок. Измельченный картон без чернил отлично подходит как мульча. Он защищает почву от пересыхания, обогащает его органическими веществами и предотвращает рост сорняков.

Измельченный картон без чернил отлично подходит как мульча. Он защищает почву от пересыхания, обогащает его органическими веществами и предотвращает рост сорняков. Защита для горшков. Картон можно нарезать в виде круга и разместить вокруг стволов растений или на поверхности почвы в цветочных горшках. Это поможет сохранить влагу и создать естественный барьер против прорастания сорняков.

Картон можно нарезать в виде круга и разместить вокруг стволов растений или на поверхности почвы в цветочных горшках. Это поможет сохранить влагу и создать естественный барьер против прорастания сорняков. Кормление дождевых червей. Картон является отличным источником целлюлозы, которую любят дождевые черви. Его можно добавлять в компостные ящики вместе с пищевыми отходами. Черви не только будут питаться им, но и использовать как среду для размножения.

Картон является отличным источником целлюлозы, которую любят дождевые черви. Его можно добавлять в компостные ящики вместе с пищевыми отходами. Черви не только будут питаться им, но и использовать как среду для размножения. Добавление в компост. Картон является важным "коричневым" материалом в компостировании, помогает балансировать органические отходы и обеспечивать надлежащий уровень углерода.

Картонные коробки, когда-то считавшиеся мусором, могут стать незаменимыми помощниками в саду. Использование их в экологических целях не только уменьшает отходы, но и способствует здоровью почвы и растений.

С заботой о природе – всегда есть возможность внести свой вклад в сохранение окружающей среды.

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