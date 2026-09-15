Не выбрасывайте каштаны: как сделать из них натуральное средство для стирки / © Credits

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Осень — прекрасное время не только для уютных прогулок, но и для небольших домашних экспериментов. Например, обычные каштаны, которые мы привыкли собирать для детских игр, можно превратить в натуральное средство для стирки, об этом рассказало издание Woman&Home.

Бывшая победительница шоу «The Great British Bake Off» и сторонница экологичной уборки Нэнси Биртвистл предлагает простой способ приготовить такое средство только из каштанов и кипятка. А по желанию в него можно добавить несколько капель эфирного масла для приятного аромата.

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Как приготовить натуральное средство

Во время осенней прогулки соберите горсть спелых каштанов. Чтобы был запас средства, Нэнси советует положить их в пакет и хранить в морозильной камере. Готовое средство хранится всего несколько недель, поэтому замороженные каштаны можно доставать порциями и готовить новую партию. Для примерно 1 л средства понадобится около 10 каштанов.

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Разморозьте каштаны, снимите твёрдую оболочку и нарежьте светлую мякоть на кусочки. Переложите каштаны в мерную емкость и залейте кипятком так, чтобы он полностью их покрыл. Оставьте примерно на 8 часов или на ночь. После этого процедите жидкость в бутылку. Остатки каштанов снова залейте горячей водой, дайте немного остыть и взбейте блендером до образования пены. Еще раз процедите и добавьте полученную жидкость в бутылку. По желанию можно ароматизировать средство несколькими каплями эфирного масла.

Использовать его очень просто: налейте порцию средства в колпачок и добавьте непосредственно в барабан стиральной машины.

Секрет каштанового хитрика заключается в сапонинах — природных соединениях с мыльными свойствами, содержащихся в каштанах. Именно они помогают очищать ткань.

Впрочем, такое средство следует рассматривать как мягкую альтернативу для освежения и легкой очистки вещей. С сильными пятнами оно может не справиться, поэтому для сложных загрязнений лучше использовать более мощное средство.

Этой осенью обычная прогулка по парку может превратиться в возможность приготовить собственное натуральное средство для стирки. Каштаны ничего не стоят, рецепт максимально прост, а сам процесс можно даже превратить в небольшую семейную игру — кто найдет самый большой и самый красивый каштан.

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