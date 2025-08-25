- Дата публикации
Не вырывайте фасоль с корнями: советы опытного садовода
Многие огородники привыкли вырывать фасоль вместе с корнями в конце сезона, потому что считают ее однолетней культурой. Но на самом деле некоторые сорта могут давать урожай несколько лет подряд, если правильно сохранить их в почве.
Такая техника позволяет не только сэкономить время и усилия, но и получить ранний урожай следующего сезона. Опытный садовод Jamie Walton утверждает, что главное — помочь корневой системе пережить зиму.
Зачем оставлять корни фасоли
Многолетность в мягком климате. В регионах с теплыми зимами, где температура редко опускается ниже — 5…-6 °C, фасоль может возобновлять рост весной.
Ранний старт. Растение, уже имеющее развитую корневую систему, растет быстрее, чем новый посев.
Богатый урожай. Второгодние растения часто дают более обильные стручки.
Экономия усилий: не нужно каждый год высевать семена и ждать всходов.
Как сохранить фасоль зимой
Соберите семена. Осенью позвольте нескольким стручкам полностью высохнуть на растении. Вскройте их и достаньте семена, они станут страховкой на случай, если зима окажется слишком суровой.
Обрежьте стебли. Когда надземная часть начинает отмирать, обрежьте стебли на высоте около 10-15 см над землей. Затем аккуратно уберите остатки лиан с опоры или шпалеры.
Замульчируйте. Засыпьте корневую зону слоем компоста (2-3 см), а сверху добавьте мульчу, например, солому, торф или сухие листья. Это поможет сохранить тепло и влагу.
Защитите от морозов. Если зимы в вашем регионе более суровые, накройте грядку агроволокном или нетканым материалом. В самых холодных зонах корни лучше выкопать и хранить в подвале, пересыпав сухим песком.
Что надо учесть
В центральной и северной Украине зимы бывают слишком холодными, поэтому метод работает только с дополнительным укрытием.
В южных областях, например, Одесская, Херсонская, Закарпатская, фасоль имеет все шансы перезимовать сразу в открытом грунте.
Фасоль — азотофиксирующая культура, даже если растение не восстановится, корни оставляют в почве питательные вещества для следующих посадок.
Не спешите вырывать фасоль с корнями. Если обеспечить ей надлежащее укрытие, она может дарить вам урожай несколько сезонов подряд. Это простой, но действенный способ сэкономить силы, время и семена, а также сделать ваш огород более плодородным.