Нельзя ждать до утра: тревожные симптомы у собак и кошек, при которых нужно срочно обращаться к ветеринару / © Associated Press

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Для тех, у кого есть домашний питомец, его здоровье — всегда на первом месте. Но когда собака вдруг становится вялой или кошка начинает странно себя вести, не всегда понятно, стоит ли сразу звонить ветеринару или можно немного понаблюдать.

Издание Good Housekeeping попыталось выяснить, какие изменения в поведении животных могут пройти самостоятельно, а какие требуют немедленного осмотра. Главное правило — не игнорируйте даже незначительные отклонения от привычного поведения вашего питомца.

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Когда можно понаблюдать

Как и люди, животные иногда испытывают легкое недомогание. Кашель, чихание, зуд, незначительные выделения из глаз или носа, расстройство желудка, скулеж или легкая хромота не всегда означают неотложное состояние.

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В таких случаях можно внимательно понаблюдать за питомцем, обращая внимание на его аппетит, жажду, активность и привычки. Например, если собака стала чаще пить, неохотно поднимается по лестнице или больше не радуется длительным прогулкам, это повод присмотреться к ее самочувствию. Изменения в повседневном поведении могут быть первыми признаками проблем со здоровьем.

Важно помнить, что животные часто скрывают боль. Поэтому необычный страх, резкая реакция на привычные прикосновения или нежелание заниматься тем, что раньше доставляло удовольствие, также могут свидетельствовать о дискомфорте. Если симптомы не проходят или усиливаются, стоит обратиться к ветеринару.

Симптомы, при которых требуется неотложная помощь

В некоторых случаях нет времени на наблюдение. Немедленно обратитесь в ветеринарную клинику, если у вашего питомца наблюдаются:

Кровотечение, которое не прекращается в течение 5 минут. Это может свидетельствовать о серьезной травме. Удушье или непрекращающийся кашель. Особенно если животному трудно дышать. Травма глаза. Даже незначительное, на первый взгляд, повреждение может угрожать зрению. Судороги или нарушение координации. Внезапные приступы, шаткая походка или потеря равновесия требуют неотложной оценки. Невозможность двигаться. Внезапная слабость или паралич — серьёзный повод для срочного осмотра. Отказ от воды более 24 часов. Такое состояние может привести к опасному обезвоживанию. Контакт с ядовитым веществом. Не ждите появления симптомов и сразу обратитесь к ветеринару. Очевидные признаки сильной боли. Резкий крик, стон, агрессивная реакция на прикосновение или сильное беспокойство нельзя игнорировать. Невозможность опорожнить кишечник. Проблемы с опорожнением кишечника могут сигнализировать о серьезном нарушении.

Особое внимание следует уделять кошкам. Дыхание с открытым ртом у них почти всегда является тревожным симптомом. Если кошка дышит таким образом не только в течение нескольких мгновений после появления непривычного запаха или раздражителя, а продолжает это делать, нужно немедленно доставить её в клинику.

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Также опасны сильные солнечные ожоги и признаки теплового удара, в таких случаях животному требуется ветеринарная помощь.

Симптомы, которые могут свидетельствовать о диабете и проблемах с сердцем

Не все опасные заболевания проявляются внезапно. Иногда организм животного подает предупреждающие сигналы задолго до серьезного ухудшения состояния.

На возможный диабет могут указывать:

повышенная жажда и частое мочеиспускание

потеря веса, даже если аппетит не изменился или усилился

снижение аппетита

повторяющиеся инфекции кожи или мочевыводящих путей

помутнение глаз, особенно у собак

Проблемы с сердцем могут проявляться по-разному:

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кашель

учащенным дыханием

быстрой утомляемостью при физической активности

слабостью

потерей сознания или внезапным падением

Если вы заметили такие признаки, не откладывайте обращение к ветеринару. Чем раньше ветеринар поставит диагноз, тем больше шансов вовремя начать лечение и сохранить качество жизни вашего питомца.

Наши домашние животные не могут сказать, что именно у них болит, поэтому внимательность хозяев имеет огромное значение. Следите за привычками, аппетитом, активностью и дыханием животного, ведь даже небольшие изменения могут оказаться важными. И главное — если есть подозрение на неотложное состояние, лучше сразу обратиться к ветеринару, чем рисковать драгоценным временем.

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