Немного гармонии: как упорядочить дом, когда все вокруг раздражает

Именно столько занимает маленькая «микроорганизация» пространства — короткие, но эффективные действия, которые помогают вернуть спокойствие и порядок в ваше пространство и голову. Издание Martha Stewart рассказало, что даже немного усилий ежедневно превращают дом в место, где легко дышится, приятно работать и хочется отдыхать.

Тумбочка возле кровати. Сколько вещей накапливается рядом с нами в конце дня, например, стаканы с водой, зарядки, косметика, книги, которые «вот-вот вы начнете читать». Пора навести там порядок. Оставьте только то, что действительно нужно перед сном, например, лампу, любимую книгу, небольшую ароматную свечу или вазочку. Остальное верните на место. Чистое пространство возле кровати — чистые мысли перед сном.

Прихожая — зона первых впечатлений. Это первое, что видите вы и ваши гости. Письма, ключи, очки, разбросанная обувь — все это создает хаос. Выделите место для каждой вещи, например, ключи — в чашу, письма — в лоток, обувь — на полку. Маленькая корзина или лоток мгновенно добавляет стиля и организованности.

Ванная комната. Расчистите раковину от лишнего, например, оставьте только мыло, зубную щетку и средства, которыми пользуетесь ежедневно. Остальное спрячьте в шкафчик. Утром этот вид чистой поверхности буквально заряжает и день начинается спокойнее.

Сумка или рабочий рюкзак. Выньте все, вытряхните мелочи, протрите салфеткой и верните только необходимое. Заведите маленький косметический чехол для мелочей. Искать ключи в чистой сумке — удовольствие, а не стресс.

«Беспорядочный» ящик. Такой есть у каждого, но он не должен быть помойкой. Просмотрите его содержимое, выбросьте мусор, проверьте ручки и объедините похожие вещи. Используйте маленькие коробочки или разделители, тогда даже этот ящик начнет работать на вас.

Дверцы холодильника. Не обязательно чистить все, просто начните с полочек на дверце. Проверьте сроки, выбросьте пустые баночки, протрите пятна. Теперь, когда вы будете открывать холодильник, вы будете видеть чистоту, а не хаос.

Кофейный столик или тумбочка в гостиной. Верните журнальный стол к жизни, уберите лишнее, оставьте только 2-3 стильные вещи, например, свечу, книгу и вазу с цветами. Сразу кажется, что вы живете как на страницах глянца.

Рабочий стол. Лишние бумаги, открытые файлы, десятки иконок на рабочем столе — это информационный шум. Выделите 10 мин, чтобы отсортировать все, оставьте только необходимое. В следующий раз сесть за работу будет легче.

Кофейный или барный уголок. Протрите поверхность, расставьте чашки, обновите запасы. Выбросьте старые чайные пакетики и пустые бутылки. Утром этот аккуратный уголок сделает ваш ритуал питья кофе еще более приятным.

Медицинский шкафчик или косметические ящики. Просмотрите сроки годности лекарств и косметики. Выбросьте пустые флаконы, протрите полки, разложите средства по категориям. Теперь утренний уход начнется с ощущения контроля, а не стресса.

Вы не обязаны тратить выходные на глобальную уборку. Достаточно 10 мин в день, чтобы пространство вокруг стало легче, гармоничнее и приятнее. Организованный дом — это не про контроль, а про спокойствие.