Необходима ли обувь вашей собаке: рассказывает кинолог

Когда наступает зима, многие владельцы собак задумываются, стоит ли защищать лапки своих любимцев специальной обувью и действительно ли это необходимо.

Кинолог Марина Бойко объяснила, когда и почему обувь для собак может пригодиться, а когда, она совсем не обязательна.

Нужна ли обувь для прогулок по снегу

Большинство собак хорошо приспособлены к хождению по снегу и даже в холодные дни могут без проблем гулять без обуви. У их лап есть естественная защита – толстые подушечки и шерсть между пальцами, которые помогают справляться с холодом. Однако если вы живете в городе, ситуация меняется.

Снег на городских тротуарах часто посыпают солью или химическими реагентами, которые могут травмировать подушечки лап. Эти вещества вызывают раздражение, растрескивание кожи, а иногда и аллергические реакции. В таких условиях обувь становится не роскошью, а необходимостью, защищающей вашего любимца от дискомфорта и травм.

Защита лап от жары

В летние месяцы обувь для собак также может пригодиться. Асфальт и песок под прямыми солнечными лучами нагреваются до очень высоких температур. Горячее покрытие способно обжечь лапы животного, что может привести к ожогам. Особенно это актуально для пород, живущих в городах с жарким климатом.

В таких случаях качественная обувь помогает сохранить лапы здоровыми даже в самые жаркие дни.

Какую обувь выбрать

Если вы решили купить обувь для собак, важно выбрать качественный продукт.

Анатомический дизайн : обувь должна быть удобной и соответствовать форме лапы. Неверная посадка может вызвать дискомфорт и даже травмы.

: обувь должна быть удобной и соответствовать форме лапы. Неверная посадка может вызвать дискомфорт и даже травмы. Прочность и материалы : обувь должна быть изготовлена из прочных и безопасных материалов, не раздражающих кожу.

: обувь должна быть изготовлена из прочных и безопасных материалов, не раздражающих кожу. Антискользящая подошва : это важно для прогулок в зимой.

: это важно для прогулок в зимой. Регулировка и застежки: хорошо, если обувь оснащена застежками, которые надежно фиксируют ее на лапе, но не сдавливают ее.

Стоит отметить, что качественная обувь для собак не бывает дешевой. Это инвестиция в комфорт и здоровье вашего любимца.

Как приучить собаку к обуви

Приучать к обуви следует еще с детства. Щенки быстрее адаптируются к новому опыту и ношение обуви не станет для них стрессом. Если ваша собака уже взрослая, процесс приучения может занять больше времени, но с терпением и правильным подходом это тоже возможно.

Советы:

Начните с коротких тренировок дома. Надевайте обувь всего на несколько минут и поощряйте собаку лакомством.

Постепенно увеличивайте время ношения.

Убедитесь, что обувь сидит комфортно, не давит и не натирает.

Когда обувь не нужна

Если ваша собака гуляет по природному покрытию — траве, земле или снегу без реагентов, обувь, вероятнее всего, не нужна. Лапы животных хорошо приспособлены к таким условиям. Однако следует регулярно осматривать их после прогулок, чтобы вовремя заметить возможные травмы или раздражения.

Обувь для собак не всегда обязательна, но она может быть чрезвычайно полезна в определенных условиях. Зима с химическими реагентами или лето с жарким асфальтом – это именно те ситуации, когда обувь защитит вашего любимца от боли и травм.

Главное – выбирать качественную модель и приучать собаку к ней постепенно. Такой подход сделает прогулки безопасными и комфортными в любую погоду.

Мы также писали о 5 признаках того, что ваша собака вас любит.

Читайте также: