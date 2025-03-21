Необходимые вещи, которые важно приобрести перед появлением щенка в доме

Завести щенка – это большая ответственность и захватывающее событие, которое приносит в дом радость, тепло и немного хаоса.

Чтобы сделать первые дни малыша в новом доме комфортными, стоит заранее подготовить все необходимые вещи, а как именно это сделать, рассказало centralna.vet.

Миски для еды и воды

Каждому щенку необходимо две миски: одна для корма, другая – для воды. Они должны быть устойчивыми, соответствовать размеру вашего питомца и учитывать его анатомические особенности. Например, для собак с короткой мордочкой, таких как мопсы или бульдоги, лучше подбирать неглубокие широкие миски, тогда как для пород с длинными ушами, например кокер-спаниели, идеально подойдут узкие и глубокие миски.

Корм для щенков

Перед тем как покупать корм, поинтересуйтесь у заводчика, чем кормили щенка до того, как он попал к вам. Резкое изменение рациона может повлечь за собой расстройства пищеварения, поэтому вводить новый корм нужно постепенно. Выбирайте питание с маркировкой "для щенков" – оно содержит больше белка, витаминов и минералов, необходимых для роста.

Подстилка, лежанка или домик

Ваш питомец должен иметь свое место для отдыха, где он сможет чувствовать себя в безопасности. Это может быть мягкая лежанка, подстилка или даже специальный домик. Для собак короткошерстных пород следует выбрать модель с дополнительным утеплением, а для длинношерстных – с легкой, но комфортной тканью.

Игрушки

Как и любой ребенок, маленькая собачка нуждается в развлечениях. Правильно подобранные игрушки не только помогут питомцу заняться чем-то интересным, но и спасут вашу мебель, обувь и другие вещи от зубов любознательного малыша. Купите резиновые косточки, мячики, канаты для перетаскивания и интерактивные игрушки, стимулирующие умственное развитие щенка.

Амуниция: ошейник, поводок и жетон с адресом

Ваш щенок будет быстро расти и важно приучить его к ошейнику и поводку с самого начала. Выбирайте регулируемые ошейники, которые будут "растить" вместе с собакой или шлейку, если у породы хрупкая шея (например, йоркширские терьеры или чихуахуа). Также не забудьте об адресном жетоне с контактными данными – это повысит шансы на возвращение питомца домой, если он случайно потеряется.

Гигиенические средства и туалет

Гигиена – важная часть ухода за щенком. Для первых месяцев жизни следует приобрести:

поглощающие пеленки или специальный туалет для собак;

средства для чистки ушей и глаз;

специальные зубные пасты (человеческие средства категорически не подходят для животных);

шампунь для щенков, не раздражающий кожу;

полотенца для вытирания лап после прогулок.

Аптечка

Лучше заранее собрать аптечку для своего любимца на случай порезов или других мелких травм. В ней должны быть:

антисептик для обработки ран;

стерильные салфетки и бинты;

специальный термометр;

средства от блох и клещей;

витамины и добавки (по рекомендации ветеринара).

Средства по уходу за шерстью

В зависимости от породы вашей собаки вам понадобятся определенные инструменты по уходу:

пуходерка – для собак с густой или длинной шерстью;

расческа или щетка – для короткошерстных пород;

форминатор – для линяющих собак;

когтерезка – для подстригания когтей, она предотвращает их расслаивание и трещины.

Щенки – как малые дети: им все интересно, они активны и требуют много внимания. Чтобы переход в новый дом был максимально комфортным, стоит создать для малыша среду, в которой он будет чувствовать себя безопасно. Когда у вас под рукой все необходимые вещи, первые дни вместе будут приятными и без лишних трудностей.

Помните, что ваш четвероногий друг будет дарить вам любовь и радость, а ваша задача – обеспечить ему комфортную жизнь, уход и заботу.

Мы также писали о том, как успокоить четвероногого друга в первый день в новом доме.

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