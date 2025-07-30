Неожиданные источники микробов: 8 самых грязных мест в вашем доме

Уборка / © Credits

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Если мы стремимся поддерживать чистоту и избавляться от микробов, необходимо иметь в виду, что самым грязным местом в доме может оказаться что-то совсем не очевидное.

О том, на какие объекты и поверхности надо обратить особое внимание во время уборки, рассказывает НеаІтѕІіпе.

Определенные факторы могут влиять на то, как долго микробы могут там оставаться. К ним относятся:

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тип поверхности (твердые поверхности, такие как столешницы, или текстурированные поверхности, такие как мебель или одежда);

ежедневные привычки (регулярная стирка одежды или дезинфекция поверхностей);

образ жизни (регулярное мытье рук или купание);

процедуры уборки (использование отбеливателя и спирта по сравнению с обычными чистящими средствами).

Различные зоны вашего дома имеют разный уровень риска, когда речь идет о воздействии бактерий и вирусов.

Кухня

Зоны, где хранится или готовится пища, имеют больше бактериального и фекального загрязнения, чем другие места в доме.

Более 75% губок для посуды и тряпок содержат сальмонеллу, кишечную палочку и фекалии, по сравнению с 9% ручек кранов в ванной комнате.

Другие кухонные предметы, которые нуждаются в частой очистке, включают:

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разделочные доски;

кофеварку;

холодильник, особенно участки, контактирующие с сырой и немытой пищей;

кухонную раковину и столешницы.

Вот несколько советов по поддержанию чистоты этих мест:

Используйте дезинфицирующие салфетки для крана, поверхностей холодильника и столешниц.

Нагревайте влажные губки в микроволновой печи в течение минуты, чтобы уничтожить бактерии.

Замочите губки в литре теплой воды с половиной чайной ложки концентрированного отбеливателя.

Меняйте кухонные полотенца несколько раз в неделю.

Мойте руки до и после прикосновения к пище или ее обработки.

Не забывайте мыть руки в течение не менее 20 секунд до и после прикосновения к сырому мясу или неподготовленной пище.

Кнопки, ручки и выключатели

Столешницы, ручки и выключатели света — это несколько менее очевидных мест для размножения микробов.

Хотя многие считают, что дверная ручка в ванной комнате будет самой грязной, есть другие места с более высоким уровнем загрязнения бактериями, в частности:

выключатели света в ванной комнате;

ручки холодильника;

ручки плиты;

ручки микроволновой печи.

Вы можете протирать эти места раз в неделю дезинфицирующими салфетками. Лучше всего использовать новую салфетку для каждой зоны, а не одну и ту же.

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Косметичка

Уголки, щели и щетинки аппликаторов для макияжа являются главным местом размножения микробов, особенно если вы носите косметичку вне дома. Микробы, живущие на ваших аппликаторах для макияжа, могут вызвать инфекции кожи и глаз.

Вирусы также могут попадать на аппликаторы для макияжа с ваших рук и попадать в нос, рот и глаза. Вам может понадобиться изменить способ хранения макияжа. Продукты в идеале следует хранить в чистом, сухом месте при комнатной температуре.

Чтобы поддерживать чистоту кистей для макияжа, мойте их раз в неделю обычным мылом и водой или используйте спиртовой спрей. Чтобы предотвратить распространение микробов, мойте аппликаторы для макияжа по крайней мере раз в день или до и после каждого использования.

Многие врачи рекомендуют заменять косметику каждые 6 месяцев и выбрасывать макияж глаз, если у вас была глазная инфекция.

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Ванная комната

Неудивительно, что место, где вы удаляете грязь и пыль с тела, является рассадником бактерий. Из-за влаги от горячего душа ванная комната также является идеальным местом для размножения микробов. Места, на которые следует обратить особое внимание, включают:

душевую, ванну;

сливные краны;

краны;

пол вокруг туалета;

банные полотенца;

зубные щетки.

Вы можете ежедневно протирать поверхности и ручки дезинфицирующим средством и проводить тщательную уборку раз в неделю. Старая зубная щетка может пригодиться для очистки небольших пространств, например, вокруг сливов и кранов. Вы также должны заменять банные полотенца раз в неделю, а зубные щетки — каждые 3-4 месяца. Рекомендуется дезинфицировать все поверхности в ванной комнате, особенно если кто-то в вашем доме недавно перенес инфекцию.

Стирка

Мокрое белье, оставленное в стиральной машине даже на короткое время, может способствовать размножению микробов. Перекладывайте чистую одежду в сушилку сразу после каждой стирки. Если одежда остается в стиральной машине более 30 минут, возможно, стоит запустить цикл еще раз.

Обязательно протрите любые поверхности, прежде чем складывать на них чистую одежду. Теплая или горячая вода также эффективнее уничтожает как бактерии, так и вирусы, чем холодная вода. Используйте горячую воду, когда это возможно, для стирки одежды, которую вы носили в общественных местах.

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Домашний офис и гостиная комната

Несколько членов семьи и гости дома часто совместно используют пульты дистанционного управления, клавиатуры компьютера, телефоны и планшеты: в то время как дрожжи и плесень — частые гости на клавиатуре компьютера, пульте дистанционного управления и контроллере видеоигр.

Поверхности также способствуют росту и разнообразию бактерий. Например, ковер может вместить грязь и пыль, превышающие его вес до восьми раз, и может быть грязнее, чем городская улица. Некоторые вирусы могут жить на пластиковых пультах дистанционного управления и ключах.

Важно очищать эти предметы дезинфицирующими салфетками или обычной водой с мылом, особенно если они контактировали с грязными поверхностями, такими как столы или столешницы.

И мойте руки, прежде чем касаться любых предметов домашнего обихода, если вы были в общественных местах или контактировали с кем-то, кто это делал.

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Домашние животные

Домашние животные также могут заносить микробы и бактерии в ваш дом, особенно если они выходят на улицу.

Миски для домашних животных занимают четвертое место по количеству микробов в доме. Игрушки для домашних животных также содержат стафилококк, дрожжи и плесень.

Домашние животные и их миски, игрушки и кровати также могут быть переносчиками микробов. Домашние животные могут не болеть определенными болезнями, но они могут переносить микробы вам через ваши руки или лицо.

Вы можете предотвратить занесение грязи вашими домашними животными, моя или вытирая им лапы, прежде чем впускать их внутрь.

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Вот еще несколько советов:

Ежедневно мойте миски для домашних животных теплой водой с мылом.

Замачивайте игрушки и миски в отбеливателе раз в неделю.

Регулярно мойте твердые игрушки горячей водой с мылом.

Стирайте мягкие игрушки ежемесячно.

Личные вещи

Вы можете ежедневно заносить бактерии и вирусы извне в свой дом через обувь, спортивную сумку и даже наушники.

Фекальные загрязнения, дрожжи и плесень могут находиться на:

мобильных телефонах;

ключи;

кошельках и деньгах;

ланч-боксы;

днища сумок.

Некоторые вирусы также могут жить на поверхностях до 3 дней, поскольку большинство этих предметов изготовлены из пластика или металла.

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Большинство дезинфицирующих салфеток эффективны против бактерий и вирусов на электронике. Но если вы хотите быть в дополнительной безопасности, вы можете найти специальные средства для чистки электроники в магазинах.

Как чистить

Знание того, как чистить, может помочь вам защитить свой дом и свою семью от вредных насекомых.

Итак, какая разница между чисткой, санитарной обработкой и дезинфекцией.

Чистка - это физически удаляет грязь и микробы из мест. Вы можете использовать мыло и воду, чтобы потереть и смыть грязь. Обычно сначала проводится очистка, а затем санитарная обработка или дезинфекция.

Санитарная обработка — это уменьшает количество микробов, присутствующих на предметах. Вы можете использовать специальные химические вещества, такие как отбеливатель в слабом растворе, для дезинфекции предметов.

Дезинфекция — этот метод убивает сами микробы. Вы можете использовать более сильные химические вещества для дезинфекции. Вы можете сделать это, когда кто-то болен или если у вас ослаблена иммунная система.

Как защититься от бактерий и вирусов

Вы, возможно, слышали, что использование антибактериальных средств может фактически увеличить риск развития устойчивости бактерий. Однако это в основном наблюдается в больницах и других общественных учреждениях, а не дома.

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Исследования не показывают связи между использованием домашнего дезинфицирующего средства и устойчивостью к антибиотикам.

Однако мыть кожу антибактериальным мылом не нужно. Вот некоторые другие полезные привычки, которые помогут остановить распространение бактерий и вирусов:

Снимите обувь перед тем, как ходить по дому.

Мойте руки в течение 20-30 секунд после посещения туалета и до и после прикосновения к сырой пище.

Регулярно стирайте одежду, которую вы носили в общественных местах, в теплой воде (если возможно).

Не прикасайтесь к лицу голыми руками.