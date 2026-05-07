Неожиданный оттенок из 80-х, стал новой базой в интерьере

Мир интерьера меняется вместе с нашими эмоциональными потребностями. Мы больше не хотим стерильного пространства, вместо этого ищем уют, глубину и ощущение «своего места».

По информации издания Real Simple, именно поэтому нежно-розовый оттенок фиолетового, который многие помнят еще с подростковых комнат 80-х и 2000-х, возвращается, но уже в значительно более изящной версии.

Почему он снова в моде

Нежно-розовый оттенок фиолетового — это не просто розовый или фиолетовый. Сегодня это целый спектр:

нежные пудровые оттенки

припыленные розово-лиловые

глубокие, почти сливовые вариации

В зависимости от тона он может выглядеть легким и воздушным или создавать камерную атмосферу, будто окутывающую вас. Главное, это уже не «девчачий цвет», а полноценный инструмент дизайна.

Современный нежно-розовый оттенок фиолетового работает как база: мягче белого, теплее серого и интереснее бежа. Он добавляет глубины, создает настроение и не перегружает пространство.

Идеально вписывается в тренд на «живые» интерьеры.

Использование

Теплая основа с характером. Дизайнер Александра Гейтер использует его как базу для гостиной. Она сочетает его с другими оттенками розового, горчичным диваном и зелеными акцентами. В результате можно получить пространство, которое выглядит взрослым, уютным и очень личным.

Почти белый, но значительно интереснее. Дизайнер Натали Майерс выбирает едва заметный оттенок. Он лишь немного отличается от белого, но добавляет пространству глубины и создает спокойную и роскошную атмосферу. В качестве дополнения можно использовать натуральные материалы, например, дерево, ротанг и текстиль.

Смелые решения. В одном из своих проектов Майерс использует более насыщенный оттенок с лавандовым подтоном . Так цвет меняется в зависимости от света, может контрастировать с мятным диваном, например, и создавать живую, динамичную атмосферу.

Глубина и драматизм. Дизайнер Никола Форина работает с коричнево-серым оттенком. Это более темный, «землистый» вариант нежно-розового оттенка фиолетового, который выглядит сдержанно, но добавляет характера. Она использует его для небольшого пространства, чтобы сделать его более выразительным, интересным и запоминающимся.

Нежно-розовый оттенок фиолетового, идеально соответствует современным запросам: уют — создает эффект «кокона», индивидуальность — не имеет банального вида, универсальность — сочетается с природными материалами и эмоциональность — добавляет настроения вашему пространству.

Интересно, что дизайнеры отмечают, что дело не только в цвете, меняется само восприятие, ведь даже сложные оттенки могут быть нейтральными, цвет может быть базой, а не акцентом, а интерьер — больше об эмоциях, чем о правилах.

Нежно-розовый оттенок фиолетового — это история о взрослении. То, что когда-то казалось наивным и «подростковым», сегодня превращается в элегантный, глубокий и универсальный инструмент дизайна. И если раньше мы выбирали белый, чтобы «не ошибиться», то теперь выбираем цвет, чтобы чувствовать, потому что современный интерьер — не об идеальности, а о том, как он заставляет нас чувствовать себя.

