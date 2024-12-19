Нет места в холодильнике: 5 советов по компактному размещению праздничной еды

Наличие холодильника, полного рождественских блюд, — одна из лучших частей праздничного сезона, однако часто может быть проблемой разместить все это в вашем холодильнике.

Если на праздники вы обычно остаетесь дома и приглашаете гостей, то вы точно знаете, как играть в тетрис с большим количеством еды в холодильнике до и после застолья. Но знаете ли вы, как в эту игру выигрывать?

Эксперты по бытовой технике рассказали Woman&Home, как освоить рождественскую оптимизацию холодильника, чтобы туда все поместилось и ничего не испортилось.

Подготовьтесь заблаговременно

Когда дело доходит до подготовки к праздничному дню, первое, что вы должны сделать, — это убрать всю еду, которая вам не понадобится. Уделите несколько минут, чтобы выбросить все просроченные продукты, и используйте эту возможность, чтобы тщательно вымыть холодильник.

Знание того, как правильно мыть холодильник, также позволит дольше хранить продукты. Достаньте каждую полку и протрите ее и внутреннюю часть холодильника, чтобы создать более чистое пространство для рождественских покупок.

Проведите зонирование

Хорошая идея — разделить продукты в холодильнике по каждой отдельной группе продуктов. Например, попробуйте хранить молочные продукты вместе, а фрукты и овощи — в нижнем ящике.

Эффективно зонируя холодильник, вы сможете с легкостью находить там необходимые вам в тот или иной момент продукты, так вы сможете ограничить время, в течение которого вы оставляете дверь открытой, что помогает поддерживать стабильную температуру в холодильнике и дольше сохранять свежесть продуктов.

Размещайте все рационально

В Рождество вам следует заполнить свой холодильник более рационально, чем в обычное время. Попробуйте разместить высокие предметы сзади, а компактные — спереди. Этот простой прием откроет вам обзор и позволит легко хранить и доставать продукты.

Дверца холодильника — самая теплая часть прибора, поэтому размещайте там только продукты с более длительным сроком хранения, а не те, которые легко портятся.

Отрегулируйте высоту полок

Если вы часто беспокоитесь о том, как поместить в холодильник более крупные продукты, то решением может стать простая регулировка высоты полок.

Главное блюдо (утку, курицу или индейку) размещайте по центру, чтобы она впитывала как можно больше прохладного воздуха.

Выбрасывайте просроченные продукты

Просроченные продукты раздражают и являются отходами, которых следует избегать в Рождество. Следите за сроками годности скоропортящихся продуктов и по возможности выносите их на переднюю часть холодильника, чтобы они были на виду. Поступая так и планируя меню заранее, вы можете избежать выбрасывания продуктов.

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