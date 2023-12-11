Неубиваемые: топ-5 комнатных растений, которым практически не нужен уход

Если вы хотите иметь красивые домашние цветы, но опасаетесь, что у вас не хватит времени за ними ухаживать и они погибнут, выберете что-то из этого списка.

Комнатные растения приносят много радости в дом, но они могут потребовать много работы. Эксперты поделились с Еxpress.co.uk списком комнатных растений, которые прекрасно себя чувствуют сами по себе без тщательного ухода.

Растения могут поднять настроение и очистить воздух, особенно в условиях роста сезонной аллергии, но они также эстетически дополняют комнату, поэтому плотный график не должен удерживать вас от их покупки. Существуют определенные сорта комнатных растений, которые более стойкие, чем другие, и именно на них вам стоит обратить свое внимание.

Мирная лилия

Мирная лилия / Фото: Credits

Самым популярным комнатным растением, от которого трудно избавиться, является мирная лилия, которая может цвести в условиях низкой освещенности. Она требует небольшого полива, особенно зимой, но не забывайте регулярно проверять ее, воткнув палец в почву.

Хлорофитум

Хлорофитум / Фото: Credits

Второе место в общем зачете занимает хлорофитум, о котором владельцы, по мнению эксперта, могут забыть. Если это растение получает достаточное количество солнечного света и у него хорошо дренируется почва, поливайте его только тогда, когда оно кажется сухим. Это идеальное растение для тех, кто боится, что у него ничего не вырастет.

Хлорофитум — великолепное комнатное растение, которое прекрасно растет в большинстве комнат, включая ванные комнаты.

Денежное дерево

Денежное дерево / Фото: Credits

На третьем месте - денежное дерево, известное как очень неприхотливое комнатное растение. По словам профессионала, за ними легко ухаживать и они не требуют особого внимания.

Денежные деревья требуют небольшого полива, примерно раз в неделю, и могут наслаждаться умеренным солнечным светом.

Алоэ вера

Алоэ вера / Фото: Credits

Алоэ вера также является популярным комнатным растением, за которым легко ухаживать, и для его выживания требуется небольшое количество воды.

Поскольку алоэ, как и денежное дерево, являются суккулентами, им нужно меньше полива, чем другим комнатным растениям, только тогда, когда верхние несколько см почвы высохнут.

Потос

Потос / Фото: Credits

На пятом месте — комнатное растение потос, которое может выжить при слабом освещении и требует лишь небольшого количества воды.

Второе название этого растения - дьявольский плющ - является отсылкой к тому, как оно растет в дикой природе на стволах деревьев и часто в тени, поэтому его считают другом тьмы. Если потос не получает достаточного света, его листья будут не такими яркими. Как и большинству растений в зимнее время, дьявольскому плющу не потребуется столько воды в прохладные месяцы, поэтому поливайте его реже. Растение имеет неглубокую корневую систему, поэтому зимой старайтесь только слегка поливать горшок примерно каждые две недели.

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