Никаких удобрений: зачем делать годовой перерыв на огороде

Никаких удобрений: зачем делать годовой перерыв / © Associated Press

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Издание Martha Stewart рассказало, когда стоит остановиться, чтобы сохранить здоровье сада и обеспечить богатый урожай в следующем сезоне.

Удобрения — это своего рода энергетический коктейль для растений: они дают питательные вещества для роста, развития листьев, цветов и плодов. Но в природе все имеет свой ритм. С наступлением осени большинство растений постепенно переходят в состояние покоя. Если в этот период продолжать стимулировать рост, то:

молодые побеги не успеют окрепнуть до первых заморозков и погибнут;

растение потратит излишнюю энергию перед зимовкой;

нарушается естественный цикл закалки перед холодами.

Особенно это касается азотных удобрений, стимулирующих зеленый рост. Вот почему важно знать, когда остановиться.

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Когда прекращать подкормку многолетних растений

Главное правило: после начала цветения — больше не подкармливаем.

Осенью многолетники постепенно готовятся к периоду покоя. Если продолжать их подкармливать, они могут пойти в новый рост и не успеют адаптироваться к холоду. Так что прекращайте подкормку многолетников уже в конце лета или сразу после основного периода цветения.

Когда прекращать подкормку овощных культур

Здесь все зависит от культуры и продолжительности ее вегетации:

Быстрорастущие (редис, шпинат, салат): удобрения вносят только перед посевом или во время посадки.

Длительные культуры (тыквы, баклажаны, помидоры): удобрять следует небольшими дозами во время роста. Останавливайтесь за 2–3 недели до сбора урожая.

Особенно осторожно следует работать с азотными удобрениями для пасленовых (помидоры, перцы, баклажаны): избыток азота приведет к буйному лиственному росту, но уменьшит количество плодов.

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Совет

для большинства овощей лучше всего добавить удобрения в почву перед посадкой;

после появления первых бутонов — остановить азотные подкормки.

Когда останавливать подкормку деревьев и кустов

Большинство садовых деревьев и кустарников вообще не нуждаются в регулярной дополнительной подкормке, если растут в качественном грунте. Их корневая система достаточно развита, чтобы брать питательные вещества из той же почвы, где растет газон или цветник.

Общие правила

Новопосаженные деревья: можно однократно подкормить во время посадки.

Плодовые деревья: останавливайте подкормку в начале лета, до закладки плодов.

Листья и кустарники: не подкармливайте во второй половине лета, чтобы избежать появления нежных побегов, которые не успеют окрепнуть до морозов.

Всегда ли нужны удобрения

Постоянная подкормка актуальна только для истощенных почв, плохой агротехники или экзотических растений, которые сложно адаптируются к вашему климату.

Совет: перед использованием любых удобрений обязательно проверяйте состав почвы (например, с помощью тестов из садовых центров). Это поможет избежать излишка или дефицита питательных веществ.

Основные признаки, что пора остановиться

растение отцветло;

близится конец лета;

температура по ночам снижается;

появляются молодые, хрупкие побеги осенью.

Правильный график подкормки — залог здоровья вашего сада. Не пытайтесь «накормить» растение перед зимой. Дайте ей возможность естественно завершить сезон и заложить прочный фундамент для нового роста весной.

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