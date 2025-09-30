Никакого гранита и мрамора: какой материал столешниц станет хитом на кухне в следующем году / © Credits

Издание Real Simple рассказало, какие стили и материалы кухонь будут самыми популярными в ближайшие три года, почему стоит выбрать именно их и как они могут изменить общий вид вашего дома.

Трансформационный дизайн

Трансформационный стиль, который сочетает традиционные и современные элементы, продолжает лидировать. В следующем году он будет оставаться одним из главных трендов, а современный минимализм займет второе место. При этом популярность таких «классических» стилей, как кантри, коттедж или средиземноморский, постепенно уменьшается.

Нейтральные и естественные цвета, но с изюминкой

Хотя модные издания обещают взрывы цвета, на практике нейтральные оттенки, такие как белые, черные, серые и коричневые, остаются самыми популярными. Прогнозируется, что именно они будут доминировать в дизайне кухонь. Вместе с тем, набирают популярность зеленые и синие акценты, в частности в виде фартуков, обоев, кухонных островов или декоративных деталей.

Шкафы из белого дуба и темный орех

Белый дуб остается фаворитом для кухонных шкафов. Второе место занимает орех. Стиль шкафов преимущественно современный, с плоскими фасадами, а тренд на высокие шкафы до потолка и интегрированную технику подчеркивает стремление к лаконичности и эстетической гармонии.

Кварц и кварцит

Гранит и мрамор постепенно теряют популярность. На их место приходят кварц и кварцит — прочные, практичные и одновременно эстетически привлекательные материалы. Большинство дизайнеров выбрали именно кварц. Самыми популярными будут светлые оттенки столешниц в матовом или шлифованном исполнении, особенно в сочетании с темными шкафами.

Плитка остается, но тренд меняется

Традиционные керамические и фарфоровые плитки все еще популярны для фартуков, но кварц и кварцит для фартуков набирают невероятных оборотов. Растет интерес к бесшовным поверхностям, которые удлиняют столешницу, создают современный, чистый и гармоничный внешний вид кухни.

Пол

Деревянный пол остается трендом, но отдается предпочтение большим форматам и панелям с минимальным количеством швов. Инженерная древесина — топовый выбор для легкого ухода и долговечности.

Кухни становятся многофункциональными: в тренде кофейные станции, барные зоны, места для кормления домашних животных, а также рабочие и учебные пространства. Это подтверждает, что кухня действительно остается сердцем дома.