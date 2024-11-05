Никогда больше не покупайте эти семена: что можно повторно вырастить из собранного урожая

С помощью нескольких простых методов можно сохранить семена из вашего урожая и использовать их в следующем году. Это не только экономит средства, но и делает ваши растения более устойчивыми к окружающей среде, что способствует их лучшей адаптации и урожайности.

На странице Nettles&Petals рассказали о важности такого метода и какие растения можно легко вырастить повторно.

Бобовые

Сохранить семена бобовых несложно – достаточно позволить некоторым из самых больших стручков полностью созреть на растении. Когда они пожелтеют и станут сухими, их можно собрать и сохранить. Если в вашем регионе влажный климат, стручки лучше подсушить в помещении, повесив их в сарае, например, на несколько недель во избежание появления плесени.

После полного высыхания откройте стручки и храните семена в сухом, прохладном месте до следующего сезона. Это отличный способ обеспечить себя свежими семенами на долгие годы, которые будут приспособлены к вашему климату.

Картофель

Картофель также можно вырастить повторно из предыдущего урожая и этот процесс удивительно прост. Во время сбора урожая отберите несколько красивых, средних по размеру картофелины, которые станут будущим материалом для посадки. В течение зимы храните ее в мешке или бумажном пакете в прохладном, сухом и темном месте.

Весной, когда наступает время посадки, просто выложите картофель на подоконник, чтобы он начал прорастать, а затем посадите в грунт.

Чеснок

Чеснок очень легко вырастить и он отлично подходит для хранения. Осенью собирайте луковицы, когда они созрели, а их листья пожелтели. После сбора дайте им хорошо высохнуть и храните несколько наибольших луковиц в сухом прохладном месте.

Весной или позже осенью разделите эти луковицы на отдельные зубчики и посадите их прямо в грунт. Так вы снабдите себя запасом чеснока, который будет лучше приспособлен к условиям вашего сада.

Бархатцы и календула

Бархатцы и календула – это идеальные цветы для украшения сада и привлечения полезных насекомых. Они также очень легки в выращивании и хранении семян. Чтобы обеспечить себя новыми цветами на следующий сезон, просто дайте цветам этого года созреть и высохнуть на растении.

Соберите семена, высушите их и храните до следующего года. У вас будет гораздо больше семян, чем нужно для посадки, поэтому можете поделиться этим богатством с друзьями и семьей. Это не только сохранит ваш цветущий сад, но и станет приятным подарком для близких.

Почему стоит выращивать растения из собственных семян

У сохранени ясемян и их повторном выращивание есть немало преимуществ. Во-первых, это значительно уменьшает расходы, ведь вам не придется каждый год покупать новый посадочный материал. Кроме того, растения, выращенные из семян, которые хранились из вашего собственного огорода, со временем лучше приспосабливаются к условиям местной среды и становятся более устойчивыми к возможным болезням.

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